Яким буде аеропорт "Бориспіль": Кабмін погодив нову концепцію
Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року. Передбачено інвестиції обсягом 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 53,9 мільйона пасажирів на рік.
Аеропорт "Бориспіль" у 2019 році повинен забезпечити обслуговування 14,4 мільйона пасажирів, у 2030 році – 27,7 мільйона пасажирів, у 2040 році – 44,3 мільйона пасажирів і у 2045 році – близько 53,9 мільйона пасажирів. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".
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Також передбачається додаткове відведення земельних ділянок площею близько 600 гектарів під розвиток інфраструктури аеропорту коштом ділянок, які перебувають у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб.
Для доставлення вантажів передбачається будівництво окремої дороги до виробничо-технічної зони з південної сторони аеропорту і можливість будівництва підземної залізниці до центрального термінала аеропорту.
Цілі на 2021 рік:
- Реконструкція другої злітно-посадкової смуги.
- Подовження галереї та перону терміналу D на південь.
- Реконструкція вантажного термінала.
- Будівництво нового офісного центру.
Цілі на 2022-2024 роки:
- Початок будівництва першої черги основного пасажирського термінала.
- З'єднаної з подовженою галереєю терміналу D.
- Будівництво нових швидкісних руліжних доріжок і модернізація наявних руліжних доріжок першої злітно-посадкової смуги.
- Пристрій нових місць стоянки повітряних суден.
- Будівництво нового вантажного термінала.
Руліжна доріжка в аеропорту
Цілі на 2025-2031 роки:
- Будівництво другої черги основного пасажирського термінала.
- Перенесення наявних аварійно-рятувальних станцій; облаштування зони технічного обслуговування авіакомпаній.
- Будівництво перону та ангарів для технічного обслуговування повітряних суден.
Цілі на 2034-2045 роки:
- Будівництво наступних черг основного пасажирського термінала.
- Розширення вантажного сектора.
- Подовження галереї основного пасажирського термінала та розширення наявних потужностей паливозаправного комплексу та інженерної інфраструктури.
Також 23 травня в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.
Паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Лондона, Гонконгу, Дубая і Амстердама. Система передбачає індикацію вільних паркомісць, відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія.