Каким будет курс доллара на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе, то есть с 6 мая, незначительно возрастет по отношению к гривне.

Так, на межбанке доллар может стоить около 26 гривен 69 копеек. А наличный доллар в банках – около 26 гривен 50 или 80 копеек, рассказал "РБК-Украина" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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На прошлой неделе межбанковский рынок работал только 2 дня – в четверг и пятницу. При этом в четверг доллар вырос, а в пятницу немного снизился. Однако эти колебания курса являются небольшими, что свидетельствует о стабилизации доллара.

К концу 2019 года курс валют, вероятно, составит 28 гривен 86 копеек за 1 доллар – такую ​​цифру спрогнозировали в недавнем аналитическом отчете Fitch.

МВФ ранее спрогнозировал, что курс гривны к доллару в последующие несколько лет будет постепенно снижаться до