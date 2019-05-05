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      Каким будет курс доллара на следующей неделе

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      Курс доллара с 6 мая по 12 мая
      Курс доллара с 6 мая по 12 мая / Фото из открытых источников

      Курс доллара на следующей неделе, то есть с 6 мая, незначительно возрастет по отношению к гривне.

      Так, на межбанке доллар может стоить около 26 гривен 69 копеек. А наличный доллар в банках – около 26 гривен 50 или 80 копеек, рассказал "РБК-Украина" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

      Читайте также: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить

      На прошлой неделе межбанковский рынок работал только 2 дня – в четверг и пятницу. При этом в четверг доллар вырос, а в пятницу немного снизился. Однако эти колебания курса являются небольшими, что свидетельствует о стабилизации доллара.

      К концу 2019 года курс валют, вероятно, составит 28 гривен 86 копеек за 1 доллар – такую ​​цифру спрогнозировали в недавнем аналитическом отчете Fitch.

      МВФ ранее спрогнозировал, что курс гривны к доллару в последующие несколько лет будет постепенно снижаться до

      • 30 гривен за доллар в 2020 году,
      • 30 гривен 50 копеек за доллар в 2021 году,
      • 31 гривны за доллар в 2022 году,
      • 31 гривны 50 копеек за доллар в 2023 году,
      • 31 гривны 90 копеек за доллар в 2024 году.
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      Теги: Деньги Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Новости Украины
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