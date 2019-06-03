Каким будет курс доллара в Украине в начале июня

В течение следующей недели, с 3 по 9 июня, в Украине ожидается рост курса доллара относительно гривны. Так, на межбанке доллар может торговаться около 27 гривен 30 копеек.

В то же время наличный доллар в банках составит от 27 гривен 10 копеек до 27 гривен 49 копеек, рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

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Он напомнил, что с прошлого понедельника, 27 мая, доллар на межбанке рос каждый день, причем довольно активно. В пятницу, 31 мая, немного снизился.

Видимо, притормозить доллар помогли валютные интервенции НБУ на рынке. Однако, весьма вероятно, что американская валюта еще имеет потенциал для некоторого роста,

– рассказал аналитик.

В частности, за прошедшую неделю доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,0%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос с 26 гривен 34 копеек до 26 гривен 87 копеек (+2,0%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,300/26,340 к 26,830/26,865 (+2,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26 гривен 23/50 копеек до 26 гривен 65/96 копеек (+1,6%/+1,7%).