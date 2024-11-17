Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Заявим, что последнее обновление перечня болезней, с которыми не берут в армию, состоялось 18 августа 2023 года в приказе №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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С какими болезнями не берут в армию

Согласно обновленному Приказу Министерства обороны Украины №1109/15800 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", состояние здоровья военнообязанных оценивается по четырем категориям:

годен к службе;

непригоден с исключением с воинского учета (статус применяют к лицам с тяжелыми или прогрессирующими болезнями, не поддающимися лечению);

временно непригоден (предусматривает возможность повторного осмотра после лечения).

годен к службе в ограниченных условиях (применяется к лицам, способных служить в воинских частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях связи и т.д.).

Согласно документу, освобождение от мобилизации возможно при наличии тяжелых заболеваний, которые существенно ухудшают состояние здоровья или представляют угрозу для жизни.

Ниже приведены основные категории болезней, при которых лицо могут признать непригодным к военной службе:

Инфекционные и паразитарные болезни.

Тяжелые случаи кишечных инфекций, бактериальных и вирусных заболеваний (хронические формы вирусных гепатитов В, С, Д; ВИЧ и болезни, вызванные им).

Также в этот перечень включают COVID-19 в тяжелой форме и активно прогрессирующий туберкулез.

Новообразования.

Любые злокачественные опухоли, особенно если присутствуют метастазы или если хирургическое лечение невозможно. Это также касается некоторых доброкачественных новообразований, которые значительно нарушают функции органов.

Болезни крови.

Прогрессирующие анемии, нарушение свертываемости крови, геморрагические состояния и другие патологии кроветворных органов, которые трудно лечатся и нарушают нормальные функции организма.

Эндокринные заболевания.

Тяжелый сахарный диабет, дисфункции щитовидной железы, ожирение с осложнениями и другие расстройства обмена веществ, вызывающие значительное нарушение работы организма.

Расстройства психики.

Серьезные психические заболевания, включая деменцию, шизофрению, хронические депрессии, состояния тревоги, расстройства личности и тому подобное.

Особое внимание обращают на психические расстройства, сопровождающиеся стойкими нарушениями, а также зависимость от психоактивных веществ.

Болезни нервной системы.

Прогрессирующие болезни центральной нервной системы: эпилепсия, болезнь Паркинсона, детский церебральный паралич и другие состояния, серьезно нарушающие координацию, двигательные или когнитивные функции.

Заболевания органов чувств.

Тяжелые формы глаукомы, слепота одного или обоих глаз, значительные проблемы со слухом, в частности полная глухота на оба уха, которые делают невозможным полноценное выполнение военных обязанностей.

Болезни системы кровообращения.

Тяжелые кардиомиопатии, сердечные аритмии, гипертоническая болезнь III стадии, инфаркт, аневризмы, хронические формы ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность и тому подобное.

Заболевания органов дыхания.

Бронхиальная астма тяжелой формы, хронические обструктивные болезни легких, тяжелые формы легочной недостаточности.

Заболевания органов пищеварения.

Прогрессирующие болезни печени, хронические гастроэнтерологические болезни, в частности язвы, колиты, нарушающие нормальную функцию органов и не поддающиеся лечению.

Кожные заболевания.

Тяжелые формы дерматологических заболеваний, например атопический дерматит, распространенный псориаз с постоянными рецидивами.

Заболевания костно-мышечной системы.

Хронические полиартриты, ревматические заболевания, вызывающие постоянную боль и ограничивающие двигательные возможности.

Болезни мочеполовой системы.

Тяжелые формы хронических нефритов, пиелонефрита, которые вызывают нарушение функций организма.

Какие заболевания не дают полного освобождения от мобилизации

Не все сложные заболевания являются основанием для автоматического освобождения от мобилизации.

В случаях, когда болезнь можно вылечить и она не будет мешать дальнейшей службе, ВВК может принять решение о временной непригодности с назначением повторного осмотра после завершения лечения.