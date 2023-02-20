С какими болезнями позвоночника освобождают от мобилизации, рассказывает 24 Канал.

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Список болезней позвоночника, с которыми не мобилизуют

Перечень болезней, с которыми освобождают от мобилизации и прохождения военной службы, определен в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Так, к болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II – III стадий (смещение тел позвонков более чем на 3 миллиметра во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, последиагностическим, компрессионным трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

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Какие еще болезни являются основанием для освобождения от мобилизации

Также от общей мобилизации освобождают лиц, имеющих тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии; ювенильный артрит, подагру, подагру Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Кроме того, основанием для освобождения от призыва является тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.

На службу в армию также не берут граждан с ампутированными конечностями до определенного уровня, а еще тяжелыми формами болезней позвоночника.

Обратите внимание! Человека могут признать непригодным к военной службе только при условии, что у него значительные нарушения позвоночника по одной из перечисленных болезней. Если у человека умеренные или незначительные нарушения, военно-врачебная комиссия может признать его годной или временно непригодной к службе.

Степень вашей пригодности будет определяться, соответственно, в связи с применением того или иного пункта Положения о военно-врачебной экспертизе,

– отметила адвокат Марина Бекало.