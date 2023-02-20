З якими хворобами хребта звільняють від мобілізації, розповідає 24 Канал.

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Перелік хвороб хребта, з якими не мобілізують

Перелік хвороб, з якими особу звільняють від мобілізації та проходження військової служби, визначено у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Так, до хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати, належать:

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, кісток та суглобів, який прогресує, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II – III стадій (зміщення тіл хребців на понад 3 міліметри під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

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Які ще хвороби є підставою для звільнення від мобілізації

Також від загальної мобілізації звільняють осіб, що мають важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії; ювенільний артрит, подагру, подагру Шегрена, хворобу Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Окрім того, підставою для звільнення від призову є важка форма набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій.

На службу до армії також не беруть громадян з ампутованими кінцівками до певного рівня, а ще важкими формами хвороб хребта.

Зверніть увагу! Людину можуть визнати непридатною до військової служби лише за умови, що у неї значні порушення хребта за однією з перелічених хвороб. Якщо ж у людини помірні чи незначні порушення, військово-лікарська комісія може визнати її придатною чи тимчасово непридатною до служби.

Ступінь вашої придатності буде визначатися, відповідно, у зв'язку із застосуванням того чи іншого пункту Положення про військово-лікарську експертизу,

– зазначила адвокат Марина Бекало.