Россиян встречали вооруженные гражданские, – подполковник ГУР о первых часах вторжения

В феврале 2022 года российских захватчиков, которые пересекли украинскую границу, ждали, как профессиональные военные, так и решительно настроенные гражданские. Среди тех, кто первым вступил в бой с врагом был и Андрей Савенко.

О первых днях российского нападения в интервью 24 Каналу рассказал многократный чемпион мира и Европы по военно-спортивному многоборью и боевому джиу-джитсу, подполковник ГУР МО Андрей Савенко.

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"Создавался невероятный хаос"

Андрей Савенко был одним из тех, кто встречал врага в первые часы полномасштабного вторжения. В конце февраля 2022 года подполковник в составе боевой группы из опытных офицеров находился на Черниговщине, в 3 километрах от границы.

По словам Савенко, в пограничье царил полный хаос. Где-то с оккупантами вступали в бой вооруженные гражданские, где-то спецназовцы, пограничники, военные различных бригад. Взаимодействие между этими категориями защитников было очень тяжелым. Не было никакой слаженности.

"Иногда было трудно понять, где работают наши, где – враги", – вспоминает подполковник.

Справка: Андрей Савенко прошел множество горячих точек в 2014 – 2015 годах во время службы в 79 десантно-штурмовой бригаде, участвовал в боевых выходах в тыл врага в составе отряда спецназначения ГУР.

К слову, Силы обороны удерживают позиции на Харьковщине. Сейчас формируются предпосылки для деоккупации некоторых территорий.