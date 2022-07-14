россия обстреляла Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 килограммов

российские оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 килограммов. Эти ракеты могут огибать рельефы местности и избегать известные врагу средства ПВО.

Об этом сообщили в Винницком городском совете со ссылкой на слова начальника части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Сергея Гайдыша. В общей сложности по Виннице выпустили 4 ракеты, 2 из них сбила ПВО.

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После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14 е. Вес начальной ракеты составляет 1770 килограммов. Длина ракеты – 6 метров 20 сантиметров. Боевая часть – 450 килограммов,

– рассказал Гайдыш Сергей.

В ГСЧС объяснили, что эти ракеты имеют две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS. То есть, она еще возможно во время полета корректируется.

И действительно, одна из ракет, которыми стреляли по Виннице, сначала двигалась на Житомир.

Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 метров. Над поверхностью земли возможно от 50 до 180 метров, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к цели поражения ракета снижается на высоту до 20 метров.

Что нужно знать о трагедии в Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице с Черного моря. Именно оттуда были выпущены вражеские ракеты.

российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. В результате атаки погиб 21 человек, среди жертв 3 ребенка. Пострадали около сотни человек – 52 из них, в том числе 3 ребенка, к сожалению, в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Продолжается поиск еще 46 человек, связь с которыми отсутствует.

В россии тоже отреагировали на атаку по мирным украинцам – они радуются их гибели. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

Ранее в ГСЧС показали последствия ракетного удара вблизи Дома быта "Юбилейный". Заметим, что атака была столь масштабной, что на место происшествия прибыли 90 спасателей.

Известно также о том, что в результате "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от нее перекинулся также на стоянку с автомобилями. В результате загорелись около 50 автомобилей.

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