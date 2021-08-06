Украинская армия, которая понемногу стагнировала, отметилась провалом с летальными исходами. В то же время это было время приятных событий, ведь страна получила новую спортивную героиню, а у сборной появился шанс на возрождение с приходом тренера-легенды еще времен Советского Союза.

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Что происходило в 2000 году в мире

Украинцам открылось лицо главного врага, который, как и сегодня, терроризировал страну 20 лет спустя. В России вместо Бориса Ельцина в кресло сперва исполняющего обязанности, а затем и президента сел Владимир Путин. Он продолжил войну в Чечне, возрождал миф о величии страны, не смотря на цену и жертвы.

Например, Путин не позволил иностранным судам спасти экипаж атомной субмарины и шутил о причинах смерти 118 моряков на зарубежных шоу.

Путин возрождал миф о величии России / Фото Getty Images

В США тоже выбрали нового президента. На выборах победил республиканец Джордж Буш младший, отец которого, будучи президентом, убеждал Украину не выходить из состава Советского Союза. Обоих Бушей связывают войны на востоке.

Убийство Гонгадзе

В Украине Леонид Кучма, казалось, должен спокойно чувствовать себя, ведь тогда его второй раз переизбрали президентом. Однако у него началась своя война, внутренняя – с оппозицией и рядовыми украинцами.

В то, что Кучма не знал Георгия Гонгадзе, поверить сложно, но имя журналиста, которое изменило украинскую политику, он точно не забудет. Он остро критиковал власть как на эфирах, так и, например, в одном из первых интернет-изданий Украины "Украинской правде", которое он и основал. Журналист жестко бил по системе и сам выходил на пикеты.

Георгий Гонгадзе жестко бил по системе / Фото DPA

В США он обнародовал письмо, подписанное более 50 украинскими журналистами о притеснении свободы слова. Произошло это во время визита Леонида Кучмы в Америку. За Гонгадзе начали следить, но на жалобы никто не отреагировал.

Какими были обстоятельства убийства

Уже 16 сентября Гонгадзе исчез. Только через 1,5 месяца возле села Тараща на Киевщине нашли обезглавленный труп. По личным вещам опознали тело Гонгадзе. Дело под личный контроль взял президент Кучма. Однако он стал одним из главных подозреваемых.

Александр Мороз 28 ноября представил пленки, на которых якобы записан министр внутренних дел Юрий Кравченко, тогдашний глава администрации президента Владимир Литвин, глава СБУ Леонид Деркач и Леонид Кучма, который угрожает смертью журналисту. Разговоры якобы записаны в самом кабинете Кучмы охранником президента – майором Николаем Мельниченко.

Леонид Кучма был одним из подозреваемых по делу Гонгадзе / Фото Getty Images

Сам президент, конечно же, говорил о провокации, но гаранту не поверили. Во многих городах, в частности в Киеве, начались акции "Украина без Кучмы", пик которых пришелся на год 2001 год. Колонны возглавил социалист Юрий Луценко. К митингам присоединилась и "Батькивщина", несмотря на то, что Гонгадзе критиковал и Юлию Тимошенко.

Обратите внимание! Международные экспертизы подтвердили подлинность пленок, но следственной комиссии отечественного парламента оказалось мало доказательств, чтобы заподозрить президента.

Впоследствии Кучму таки попытались привлечь к ответственности за убийство Гонгадзе. За время правления Виктора Ющенко и даже Виктора Януковича генпрокуратура возбуждала против него дело.

Задержание Пукача

Это произошло после задержания Алексея Пукача – человека, который собственноручно убил журналиста. Экс-главу подразделения наружного наблюдения МВД задержали аж в 2009 году. Ему присудили пожизненное заключение, а 3 его сообщников-милиционеров также оказались за решеткой.

Следствие установило, что приказ отдал экс-глава Министерства внутренних дел Юрий Кравченко. Он уже погиб. Официальная версия – самоубийство 2 выстрелами в висок. Это произошло как раз накануне визита в ГПУ для показаний по делу Гонгадзе. Хотя сам Пукач намекал на чуточку других заказчиков.

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Не поверила следствию и семья журналиста. После дела Гонгадзе Кучму откровенно начал избегать Запад. Курс страны взяли на Кремль, в отношении которого журналист предупреждал, вернувшись из боев в Абхазии за 20 лет до российской-украинской войны.

Гонгадзе похоронили через 16 лет после его убийства. Тело журналиста покоится в церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.

Роль Лобановского в истории сборной Украины

В 2000 году легенда Советского Союза и один из лучших футбольных тренеров в истории возглавил национальную сборную Украины. Параллельно он работал главным тренером киевского "Динамо".

Первый официальный матч на посту наставника для Лобановского, как и погода на Олимпийском, – холодный душ для сборной. Польша на выезде победила Украину со счетом 1 – 3. Особенно постарался форвард с традиционным польским фамилией Олисадебе, который отгрузил сине-желтым дубль.

Именно Польша заняла 1 место в группе за выход на чемпионат мира 2002 года. Украина традиционно попала в плей-офф. Как известно, хоть в футбол и играют 2 команды, а выигрывают таки немцы. Дома Украина расписала ничью 1 – 1. Уже в Германии Украина уступила 4 – 1, в очередной раз пролетев мимо Мундиаль.

Валерий Лобановский был главным тренером киевского "Динамо" / Фото Getty Images

Это был последний матч Валерия Лобановского в сборной. Из-за ухудшения состояния здоровья он покинул кресло главного наставника. Несмотря на то, что задачу команда не выполнила, именно во времена Лобановского сине – желтые установили рекорд – 14 матчей без проигрыша в основное время.

Достижения на Олимпиаде в Австралии

Если в футболе не сложилось, то Сидней подарил другую легенду украинского спорта – совсем юную девушку, которая покорила Олимпийские игры в Австралии. Украина привезла туда 230 спортсменов. Знамя доверили нести Евгению Браславцу. Однако не он стал украинским героем. Первое золото получил Николай Мильчев. Его рекорд в стендовой стрельбе невозможно побить, разве что повторить. Стрелок попал в 150 тарелок из 150.

Триумфальной Олимпиада стала для Яны Клочковой, ведь 18-летняя пловчиха завоевала 2 золотые медали на 200 и 400 метров. Впоследствии "золотая рыбка" добавила к ним еще и серебро.

В целом достижение украинцев, как и на предыдущей Олимпиаде – 23 награды. Разница лишь в том, что на этот раз только 3 золота и 21 место в общем списке. Впрочем, 2000 год непосредственно в Украине – это далеко не всегда о победах. К сожалению, это и трагедии.

Трагедия в Броварах из-за ракеты "Точка-У"

На Киевщине в 9-этажке в Броварах 20 апреля прогремел взрыв. Тогда 3 человека погибли, а еще 5 пострадали. На месте инцидента практически сразу нашли обломки ракет. За каких-то 90 километров на Гончаровском полигоне в то время происходили военные учения. В МВД настаивали, что это, вероятнее всего, теракт. В Минобороны от инцидента вообще сначала открестились.

Запуск был осуществлен в 15:05 и в 15:07 в 30 километрах от места запуска ракета попала в цель. При этом зафиксировано отклонение от центра цели на 8 метров, что, согласно нормативам, считается отличным показателем для пуска такой сильной ракеты,

– заявили в пресс-службе.

Только через 4 дня военные признались, что в многоэтажку в Броварах попала ракета "Точка-У". С одной стороны повезло, что она была учебной, а значит последствия трагедии были значительно легче. Однако с другой – боевая "Точка-У" при изменении курса самоликвидируется.

Почему ракета не попала в цель за 30 километров, а отклонилась от курса и пролетела втрое больше? В Минобороны пояснили, что все из-за ломки газогенератора непосредственно во время полета. Министр обороны Александр Кузьмук в отставку из-за инцидента не ушел. Отставка министра нашла уже в следующем году, после того, как украинская ракета сбила пассажирский самолет над Черным морем.

Александр Кузьмук не ушел в отставку из-за инцидента с ракетой / Фото"Гордон"

Из-за инцидентов к Кузьмуку приклеилось прозвище "подбитый летчик". Семьям погибших в трагедии в Броварах компенсировали по 1 000 долларов. Пострадавших переселили и им выплатили по 2 000 гривен.

Запуск ракеты России в украинский теплоход

Через 4 дня после инцидента в Броварах еще одна ракета едва не унесла жизни украинцев. На этот раз речь идет о военных. Российские моряки 24 апреля выпустили ракету "Прогресс" в украинский теплоход "Верещагин". Тогда пострадали 5 человек. Повезло, что экипаж обедал.

Ракета прошла на вылет в корабле в совершенно других местах. Россияне заявляли, что якобы предупреждали о военных учениях недалеко от места инцидента. На "Верещазине" же убеждали в очередной лжи русских моряков.

Новая система оценивания в школах

В 2000 году школьники перешли на 12-балльную систему оценивания. Такое изменение должно было бы точнее оценивать знания учеников.

При оценивании учитель должен учитывать уровень достижений ученика, а не степень его неудач, к чему учителя, как правило, побуждала 4-балльная система,

– говорилось в приказе Минобразования.

Школьники перешли на 12-балльную систему оценивания / Фото Unsplash

Закрытие последнего энергоблока ЧАЭС

Сердце Чернобыльской атомной электростанции окончательно перестало биться 15 декабря 2000 года в 13:17. Тогда из эксплуатации вывели последний 3 энергоблок. Он производил 5% национальной электроэнергии.

Закрыть ЧАЭС Украина пообещала международному сообществу. В обмен на это страна получила финансовую поддержку Запада. Работники ЧАЭС после закрытия станции не сдерживали слез. Тогда целая эпоха отошла в прошлое.

После взрыва на ЧАЭС, который советская власть пыталась скрыть, станция работала еще 14 лет. Авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Точное количество жертв немирного атома определить невозможно. От взрыва погибли 2 человека.

Закрыть ЧАЭС Украина пообещала международному сообществу / Фото "Радио Свободы"

В течение первых месяцев от острой лучевой болезни умерли десятки спасателей. Еще 4 человека погибли, когда пилот вертолета не заметил трос крана. Смертность ликвидаторов значительно выше, чем у остального трудоспособного населения. С последствиями аварии боролись 600 000 спасателей. Пострадавшими от взрыва на ЧАЭС считают почти 2 миллиона украинцев.

Сейчас над 4 энергоблоком сооружен саркофаг. Арка является крупнейшим подвижным наземным сооружением. Зона отчуждения, в частности город Припять – один из туристических магнитов Украины. Последствия аварии на ЧАЭС будут ощутимы еще 25 000 лет.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.

О взрыве на "Шахте имени Баракова" и музыкальные дебюты – смотрите в программе.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2000 год: смотрите видео