Какими были инаугурации в Украине: рассказ Кравчука

Инаугурации всех президентов Украины проходили по юридически прописанным правилам. Кое-кто отказался от Верховной Рады или проводил мероприятия в этот день на Майдане Независимости. И как бы не готовился к вручению полномочий глава страны, однако случаются курьезы.

Скоро возле Верховной Рады Украины будет простелена красная дорожка, будет стоять почетный караул и под взглядами миллионов украинцев пройдет новый Президент Украины. Далее зайдет в зал для заседаний и примет присягу.

Читайте также: Инаугурация Зеленского: стала известна программа торжественных мероприятий

Такой сценарий за все инаугурации нарушали раз. И хоть каждый пытался добавить что-то от себя, но есть правила, которые вынуждены соблюдать все.

Первая инаугурация состоялась в 1991 году, и с нее есть только черно-белое плохого качества видео.



Инаугурация Леонида Кравчука

В далеком 1991 году Леонид Кравчук был первопроходцем. Фактически традиции инаугурации писались впервые, и на подготовку было всего три дня. Тогда еще не существовало гимна и Конституции Украины.

Решили, что надо найти духовную Конституцию. Поэтому я приносил присягу, держа руку на Пересопницком Евангелие, а рядом лежала старая Конституция,

– рассказал президент Украины 1991-1994 годов Леонид Кравчук.

Эта идея закрепилась, и все его преемники уже на пару с Конституцией на этих книжках обещали служить украинскому народу. По утвержденному Верховной Радой сценарию, все начинается с того, что в зале под куполом, где собрались политическая элита и президенты из других стран, глава ЦИК официально озвучивает результаты выборов, а глава Конституционного суда – права и обязанности.



Удостоверение Президента Петра Порошенко

Затем президент принимает присягу и подписывает ее, а глава ЦИК официально объявляет о вступлении в должность. По сценарию, ему также должны вручить удостоверение. А дальше речь, которая фактически озвучивает, на что будет направлен президентский курс.

Мы, украинцы, живой огонек европейских народов и деятельные сотрудники европейской цивилизационной семьи,

– заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Есть еще и традиции вне стен Верховной Рады. Например, возложить цветы у памятников выдающимся украинцам. А также церемония благословения от духовенства в Софиевском соборе. И официальный обед для иностранных делегаций.

Кстати, Леонид Кучма был единственным, кто сильно отошел от обычаев. Во время второй инаугурации отказался от Верховной Рады. Захотел присягать на сцене во Дворце Украины, где выступают артисты.

Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины,

– объявил президент Украины 1994-2005 годов Леонид Кучма.

Он был первым, кто получил атрибуты власти: нагрудный знак, личную печать и булаву. Без которых теперь не проходит ни одна инаугурация.



Леонид Кучма с атрибутами власти

Виктор Ющенко решил совместить классическую инаугурацию с народной. После церемоний в парламенте пошел на Майдан. Хоть была зима, однако его ждали сторонники, многочисленная иностранная делегация и венские врачи, которые спасли ему жизнь. Тогда он первым из президентов произнес – "Слава Украине".

Несмотря на четкие процедуры, может что-то пойти не по плану. Это любят называть знаками, которые указывают на то, каким будет президент у власти. Так Кучма растерялся и положил булаву раньше времени, то есть отказавшись от власти, у Ющенко на Майдане не взлетели голуби, у Януковича перед носом чуть не хлопнули двери, а во время инаугурации Порошенко упал солдат.

Читайте также: Тымчук: "Украинская армия присягнет новому президенту" – это бред

Чего ждать от инаугурации Зеленского – узнаем уже скоро. Его команда уже обещает необычное шоу, которое будут пытаться добавить в юридически прописанный сценарий.