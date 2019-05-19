17:10
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Тимчук: "Украинская армия поклянется новому президенту" – это бред

      209 Читати новину українською
      Армия присягает только народу Украины
      Армия присягает только народу Украины / pivdenukraine.com.ua

      Вооруженные силы Украины не будут присягать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому как новому главнокомандующему. Ведь такая присяга в принципе не предусмотрена украинским законодательством, а все сообщения об обязательности такой процедуры во время торжеств по поводу инаугурации Зеленского – фейк.

      Об этом написал в своем Facebook народный депутат и координатор проекта "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

      Читайте также: К инаугурации Зеленского Киев начнут перекрывать 19 мая: какой будет схема движения

      "Бред о том, что во время инаугурации украинская армия поклянется новому президенту как верховному главнокомандующему весело и задорно гуляет по украинским СМИ", – написал Тимчук. И привел в пример "Украинскую правду", ТСН и УНИАН (издание уже исправили свою ошибку).

      Каждый украинский военнослужащий принимает присягу только на верность украинскому народу. Никому больше. Он служит стране, а не личностям. Так было и, свято надеюсь, так будет навсегда и в дальнейшем. Не надо делать из Украины монархию или диктатуру,
      – возмущенно написал политик.

      24 канал также опубликовал аналогичную ложную информацию в материале "Стали известны детали инаугурации Зеленского", за что коллектив журналистов искренне извиняется перед читателями (ошибка уже исправлена).

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину

      Ведь на самом деле, согласно Закону Украины "Про инаугурацию", в процедуре инаугурации нового президента нет такого пункта как "присяга ВСУ новому главнокомандующему". Да и в тексте военной присяги говорится только о службе народу Украины.

      Присяга
      ВСУ клянутся служить народу Украины, а не президенту

      Онлайн-трансляция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского начнется в 9.40 в понедельник, 20 мая. Следить за ходом событий можно будет на 24 канале.

      blog_ava
      Лунный календарь на май 2019
      сегодня
      4213
      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Новости политики СМИ Вооруженные силы Украины Дмитрий Тимчук
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сегодня , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 276
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 13:01 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      293
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сегодня , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1189
      В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      сегодня , 10:00 В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      Ірина Лаб'як 248
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сегодня , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3678
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук