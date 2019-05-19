Тимчук: "Украинская армия поклянется новому президенту" – это бред

Вооруженные силы Украины не будут присягать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому как новому главнокомандующему. Ведь такая присяга в принципе не предусмотрена украинским законодательством, а все сообщения об обязательности такой процедуры во время торжеств по поводу инаугурации Зеленского – фейк.

Об этом написал в своем Facebook народный депутат и координатор проекта "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

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"Бред о том, что во время инаугурации украинская армия поклянется новому президенту как верховному главнокомандующему весело и задорно гуляет по украинским СМИ", – написал Тимчук. И привел в пример "Украинскую правду", ТСН и УНИАН (издание уже исправили свою ошибку).

Каждый украинский военнослужащий принимает присягу только на верность украинскому народу. Никому больше. Он служит стране, а не личностям. Так было и, свято надеюсь, так будет навсегда и в дальнейшем. Не надо делать из Украины монархию или диктатуру,

– возмущенно написал политик.

24 канал также опубликовал аналогичную ложную информацию в материале "Стали известны детали инаугурации Зеленского", за что коллектив журналистов искренне извиняется перед читателями (ошибка уже исправлена).

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Ведь на самом деле, согласно Закону Украины "Про инаугурацию", в процедуре инаугурации нового президента нет такого пункта как "присяга ВСУ новому главнокомандующему". Да и в тексте военной присяги говорится только о службе народу Украины.



ВСУ клянутся служить народу Украины, а не президенту

Онлайн-трансляция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского начнется в 9.40 в понедельник, 20 мая. Следить за ходом событий можно будет на 24 канале.