Стали известны детали инаугурации Зеленского

На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского пригласили всех президентов Украины кроме Виктора Януковича.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в 10 часов утра 20 мая Владимир Зеленский появится в Раде для принятия присяги.

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После этого он пешком перейдет к Мариинскому дворцу и уже там принимать официальные делегации.

Перед этим военные должны принести присягу новому президенту, а дальше Зеленский отправится на Банковую и проведет двусторонние встречи с приглашенными президентами других стран и членами их правительств.

Отмечается, что никаких вечеринок и неформальных фуршетов не предвидится.

Узнать кто из мировых лидеров посетит Украину, вы можете в нашем материале.

Верховная Рада утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского утром 16 мая. Решение поддержали 315 человек. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событии. Ранее в Зеленского уже сообщали, что инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

Что Зеленский планирует делать после инаугурации?

Среди первых инициатив – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Победитель президентских выборов еще раньше заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ