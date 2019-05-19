03:34
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Стали известны детали инаугурации Зеленского

      52 Читати новину українською
      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Фото из открытых источников

      На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского пригласили всех президентов Украины кроме Виктора Януковича.

      Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в 10 часов утра 20 мая Владимир Зеленский появится в Раде для принятия присяги.

      Читайте также: Зеленский обратился к киевлянам через инаугурацию и пообещал нардепам неудобства: видео

      После этого он пешком перейдет к Мариинскому дворцу и уже там принимать официальные делегации.

      Перед этим военные должны принести присягу новому президенту, а дальше Зеленский отправится на Банковую и проведет двусторонние встречи с приглашенными президентами других стран и членами их правительств.

      Отмечается, что никаких вечеринок и неформальных фуршетов не предвидится.

      Узнать кто из мировых лидеров посетит Украину, вы можете в нашем материале.

      Верховная Рада утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского утром 16 мая. Решение поддержали 315 человек. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событии. Ранее в Зеленского уже сообщали, что инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      Что Зеленский планирует делать после инаугурации?

      Среди первых инициатив – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Победитель президентских выборов еще раньше заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

       


      ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      blog_ava
      Скандал на Евровидении-2019: организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси
      18 мая
      5183
      Теги: Новости политики Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      18 мая , 22:24 Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      83
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 562
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 мая , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1899
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 мая , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 192
      Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      18 мая , 13:15 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      Євгенія Мазур 1
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук