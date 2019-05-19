Стали відомі деталі інавгурації Зеленського

На інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського запрошено усіх президентів України окрім Віктора Януковича.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що о 10 годині ранку 20 травня Володимир Зеленський з'явиться у Раді для складання присяги.

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Після цього він пішки перейде до Маріїнського палацу і вже там прийматиме офіційні делегації.

Перед цим військові повинні скласти присягу новому президенту, а далі Зеленський вирушить на Банкову та проведе двосторонні зустрічі із запрошеними президентами інших країн та членами їх урядів.

Зазначається, що жодних вечірок та неформальних фуршетів не передбачається.

Дізнатися хто зі світових лідерів відвідає Україну, ви можете у нашому матеріалі.

Верховна Рада затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського уранці 16 травня. Рішення підтримали 315 осіб. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. Раніше у Зеленського вже повідомляли, що інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

Що Зеленський планує робити після інавгурації?

Серед перших ініціатив – законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Окрім того, він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

Зеленський раніше заявляв, що він іде у президенти України лише на один термін, що триватиме 5 років. За цей час він обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який повинен формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Він також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

ІНАВГУРАЦІЯ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ