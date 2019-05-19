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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Тимчук: "Українська армія присягне новому президенту" – це маячня

      1449 Читать новость на русском
      Армія присягає тільки народу України
      Армія присягає тільки народу України / pivdenukraine.com.ua

      Збройні сили України не будуть присягати новообраному президенту України Володимиру Зеленському як новому головнокомандувачу. Адже така присяга в принципі не передбачена українським законодавством, а всі повідомлення щодо обов'язковості такої процедури під час урочистостей з приводу інавгурації Зеленського – фейк.

      Про це написав у своєму Facebook народний депутат і координатор проекту "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

      Читайте також: До інавгурації Зеленського Київ почнуть перекривати 19 травня: якою буде схема руху

      "Маячня про те, що під час інавгурації українська армія присягне новому президенту як верховному головнокомандувачу весело і завзято гуляє українськими ЗМІ", – написав Тимчук. І навів у приклад "Українську правду", ТСН та УНІАН (видання уже виправили свою помилку).

      Кожен український військовослужбовець приймає присягу тільки на вірність українському народові. Нікому більше. Він служить країні, а не особистостям. Так було і, свято сподіваюся, так буде назавжди й надалі. Не треба робити з України монархію чи диктатуру,
      – обурено написав політик.

      24 канал також опублікував аналогічну хибну інформацію у матеріалі "Стали відомі деталі інавгурації Зеленського", за що колектив журналістів щиро перепрошує у читачів (помилка уже виправлена).

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      Адже насправді, згідно із Законом України "Про інавгурацію", у процедурі інавгурації нового президента нема такого пункту як "присяга ЗСУ новому головнокомандувачу". Та і в тексті військової присяги мовиться лише про службу народу України

      Присяга
      ЗСУ присягає служити народу України, а не президенту

      Онлайн-трансляція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського розпочнеться о 9.40 у понеділок, 20 травня. Стежити за перебігом подій можна буде на 24 каналі.

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      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Новини політики Дмитро Тимчук Збройні сили України ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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