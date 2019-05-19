Інавгурація Зеленського: дивіться онлайн на 24 каналі

20 травня на 24 каналі відбудеться онлайн-трансляція інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.

З 9:40 до 10:00 телеведучий Артем Овдієнко та політичний експерт Олег Рибачук в прямому ефірі розкажуть та покажуть, як відбувались попередні інавгурації президентів України та чого очікувати українцям від Володимира Зеленського.

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До слова, 16 травня парламент нарешті визначився із датою проведення урочистої церемонії передачі влади Володимиру Зеленському. Так, за рішення організувати інавгурацію 20 травня проголосували 315 нардепів.

Команда Зеленського не надто задоволена обраною датою. За їхніми слова, нардепи хотіли "спеціально насолити" киянам і гостям столиці, обравши днем інавгурації ранок понеділка.



Сам же Зеленський так прокоментував рішення депутатів у своєму Twitter: "Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань".

На 24 каналі відбудеться трансляція інавгурації нового президента Володимира Зеленського: відео