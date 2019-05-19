Инаугурация Зеленского: смотрите онлайн на 24 канале

20 мая на 24 канале состоится онлайн-трансляция инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

С 9:40 до 10:00 телеведущий Артем Овдиенко и политический эксперт Олег Рыбачук в прямом эфире расскажут и покажут, как проходили предыдущие инаугурации президентов Украины и чего ожидать украинцам от Владимира Зеленского.

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К слову, 16 мая парламент наконец определился с датой проведения торжественной церемонии передачи власти Владимиру Зеленскому. За решение организовать инаугурацию 20 мая проголосовали 315 нардепов.

Команда Зеленского не слишком довольна выбранной датой. По их словам, нардепы хотели "специально насолить" киевлянам и гостям столицы, выбрав днем ​​инаугурации утро понедельника.

Сам же Зеленский так прокомментировал решение депутатов в своем Twitter: "Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек".

На 24 канале состоится трансляция инаугурации нового президента Владимира Зеленского: видео