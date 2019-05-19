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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Якими були інавгурації в Україні: розповідь Кравчука

      208 Читать новость на русском

      Інавгурації всіх президентів України проходили за юридично прописаними правилами. Дехто відмовився від Верховної Ради або проводив заходи в цей день на Майдані Незалежності. І хоч як би не готувався до вручення повноважень очільник країни, проте трапляються курйози.

      Скоро біля Верховної Ради України буде простелена червона доріжка, стоятиме почесна варта і під поглядами мільйонів українців пройде новий Президент України. Далі зайде в зал для засідань і складе присягу.

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      Такий сценарій за всі інавгурації порушували раз. І хоч кожен намагався додати чогось від себе, але є правила, які змушені дотримуватися усі.

      Перша інавгурація відбулася в 1991 році і з неї є лише чорно-біле поганої якості відео.

      Кравчук інавгурація
      Інавгурація Леоніда Кравчука

      В далекому 1991 році Леонід Кравчук був першопрохідцем. Фактично традиції інавгурації писалися вперше і на підготовку було лише три дні. Тоді ще не існувало гімну та Конституції України.

      Вирішили, що треба знайти духовну Конституцію. Тому я складав присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелію, а поряд лежала стара Конституція,
      – розповів президент України 1991-1994 років Леонід Кравчук.

      Ця ідея закріпилася і усі його наступники вже на пару з Конституцією на цих книжках обіцяли служити українському народу. За затвердженим Верховною Радою сценарієм, все починається з того, що в залі під куполом, де зібралися політична еліта і президенти з інших країн, голова ЦВК офіційно озвучує результати виборів, а голова Конституційного суду – права та обов'язки.

      Петро Порошенко
      Посвідчення Президента Петра Порошенка

      Потім президент складає присягу і підписує її, а голова ЦВК офіційно оголошує про вступ на посаду. За сценарієм, йому також мають вручити посвідчення. А далі промова, яка фактично озвучує на що буде спрямований президентський курс.

      Ми, українці, живий вогник європейських народів і діяльні співробітники європейської цивілізаційної родини,
      – заявив Президент України Петро Порошенко.

      Є ще й традиції поза стінами Верховної Ради. Наприклад, покласти квіти біля пам'ятників видатним українцям. А також церемонія благословення від духівництва у Софіївському соборі. І офіційний обід для іноземних делегацій.

      До речі, Леонід Кучма був єдиним, хто сильно відійшов від звичаїв. Під час другої інавгурації відмовився від Верховної Ради. Захотів присягати на сцені в Палаці України, де виступають артисти.

      Зобов'язуюся усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України,
      – оголосив президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.

      Він був першим, хто отримав атрибути влади: нагрудний знак, особисту печатку та булаву. Без яких тепер не проходить жодна інавгурація.

      Леонід Кучма
      Леонід Кучма з атрибутами влади

      Віктор Ющенко вирішив поєднати класичну інавгурацію з народною. Після церемоній в парламенті пішов на Майдан. Хоч була зима, проте на нього чекали прихильники, численна іноземна делегація і віденські лікарі, які врятували йому життя. Тоді він першим з президентів виголосив – "Слава Україні".

      Попри чіткі процедури, може щось піти не за планом. Це полюбляють називати знаками, які вказують на те, яким буде президент при владі. Так Кучма розгубився і поклав булаву раніше часу, тобто відмовившись від влади, в Ющенка на Майдані не злетіли голуби, в Януковича перед носом ледь не гримнули двері, а під час інавгурації Порошенка зомлів солдат.

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      Чого чекати від інавгурації Зеленського – дізнаємося вже скоро. Його команда вже обіцяє незвичне шоу, яке намагатимуться додати в юридично прописаний сценарій.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      сьогодні
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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Петро Порошенко Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Леонід Кравчук Леонід Кучма ЦВК Віктор Ющенко Конституція Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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