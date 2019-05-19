Якими були інавгурації в Україні: розповідь Кравчука
Інавгурації всіх президентів України проходили за юридично прописаними правилами. Дехто відмовився від Верховної Ради або проводив заходи в цей день на Майдані Незалежності. І хоч як би не готувався до вручення повноважень очільник країни, проте трапляються курйози.
Скоро біля Верховної Ради України буде простелена червона доріжка, стоятиме почесна варта і під поглядами мільйонів українців пройде новий Президент України. Далі зайде в зал для засідань і складе присягу.
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Такий сценарій за всі інавгурації порушували раз. І хоч кожен намагався додати чогось від себе, але є правила, які змушені дотримуватися усі.
Перша інавгурація відбулася в 1991 році і з неї є лише чорно-біле поганої якості відео.
Інавгурація Леоніда Кравчука
В далекому 1991 році Леонід Кравчук був першопрохідцем. Фактично традиції інавгурації писалися вперше і на підготовку було лише три дні. Тоді ще не існувало гімну та Конституції України.
Вирішили, що треба знайти духовну Конституцію. Тому я складав присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелію, а поряд лежала стара Конституція,
– розповів президент України 1991-1994 років Леонід Кравчук.
Ця ідея закріпилася і усі його наступники вже на пару з Конституцією на цих книжках обіцяли служити українському народу. За затвердженим Верховною Радою сценарієм, все починається з того, що в залі під куполом, де зібралися політична еліта і президенти з інших країн, голова ЦВК офіційно озвучує результати виборів, а голова Конституційного суду – права та обов'язки.
Посвідчення Президента Петра Порошенка
Потім президент складає присягу і підписує її, а голова ЦВК офіційно оголошує про вступ на посаду. За сценарієм, йому також мають вручити посвідчення. А далі промова, яка фактично озвучує на що буде спрямований президентський курс.
Ми, українці, живий вогник європейських народів і діяльні співробітники європейської цивілізаційної родини,
– заявив Президент України Петро Порошенко.
Є ще й традиції поза стінами Верховної Ради. Наприклад, покласти квіти біля пам'ятників видатним українцям. А також церемонія благословення від духівництва у Софіївському соборі. І офіційний обід для іноземних делегацій.
До речі, Леонід Кучма був єдиним, хто сильно відійшов від звичаїв. Під час другої інавгурації відмовився від Верховної Ради. Захотів присягати на сцені в Палаці України, де виступають артисти.
Зобов'язуюся усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України,
– оголосив президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.
Він був першим, хто отримав атрибути влади: нагрудний знак, особисту печатку та булаву. Без яких тепер не проходить жодна інавгурація.
Леонід Кучма з атрибутами влади
Віктор Ющенко вирішив поєднати класичну інавгурацію з народною. Після церемоній в парламенті пішов на Майдан. Хоч була зима, проте на нього чекали прихильники, численна іноземна делегація і віденські лікарі, які врятували йому життя. Тоді він першим з президентів виголосив – "Слава Україні".
Попри чіткі процедури, може щось піти не за планом. Це полюбляють називати знаками, які вказують на те, яким буде президент при владі. Так Кучма розгубився і поклав булаву раніше часу, тобто відмовившись від влади, в Ющенка на Майдані не злетіли голуби, в Януковича перед носом ледь не гримнули двері, а під час інавгурації Порошенка зомлів солдат.
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Чого чекати від інавгурації Зеленського – дізнаємося вже скоро. Його команда вже обіцяє незвичне шоу, яке намагатимуться додати в юридично прописаний сценарій.