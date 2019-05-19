Якими були інавгурації в Україні: розповідь Кравчука

Інавгурації всіх президентів України проходили за юридично прописаними правилами. Дехто відмовився від Верховної Ради або проводив заходи в цей день на Майдані Незалежності. І хоч як би не готувався до вручення повноважень очільник країни, проте трапляються курйози.

Скоро біля Верховної Ради України буде простелена червона доріжка, стоятиме почесна варта і під поглядами мільйонів українців пройде новий Президент України. Далі зайде в зал для засідань і складе присягу.

Читайте також: Інавгурація Зеленського: стала відомою програма урочистих заходів

Такий сценарій за всі інавгурації порушували раз. І хоч кожен намагався додати чогось від себе, але є правила, які змушені дотримуватися усі.

Перша інавгурація відбулася в 1991 році і з неї є лише чорно-біле поганої якості відео.



Інавгурація Леоніда Кравчука

В далекому 1991 році Леонід Кравчук був першопрохідцем. Фактично традиції інавгурації писалися вперше і на підготовку було лише три дні. Тоді ще не існувало гімну та Конституції України.

Вирішили, що треба знайти духовну Конституцію. Тому я складав присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелію, а поряд лежала стара Конституція,

– розповів президент України 1991-1994 років Леонід Кравчук.

Ця ідея закріпилася і усі його наступники вже на пару з Конституцією на цих книжках обіцяли служити українському народу. За затвердженим Верховною Радою сценарієм, все починається з того, що в залі під куполом, де зібралися політична еліта і президенти з інших країн, голова ЦВК офіційно озвучує результати виборів, а голова Конституційного суду – права та обов'язки.



Посвідчення Президента Петра Порошенка

Потім президент складає присягу і підписує її, а голова ЦВК офіційно оголошує про вступ на посаду. За сценарієм, йому також мають вручити посвідчення. А далі промова, яка фактично озвучує на що буде спрямований президентський курс.

Ми, українці, живий вогник європейських народів і діяльні співробітники європейської цивілізаційної родини,

– заявив Президент України Петро Порошенко.

Є ще й традиції поза стінами Верховної Ради. Наприклад, покласти квіти біля пам'ятників видатним українцям. А також церемонія благословення від духівництва у Софіївському соборі. І офіційний обід для іноземних делегацій.

До речі, Леонід Кучма був єдиним, хто сильно відійшов від звичаїв. Під час другої інавгурації відмовився від Верховної Ради. Захотів присягати на сцені в Палаці України, де виступають артисти.

Зобов'язуюся усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України,

– оголосив президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.

Він був першим, хто отримав атрибути влади: нагрудний знак, особисту печатку та булаву. Без яких тепер не проходить жодна інавгурація.



Леонід Кучма з атрибутами влади

Віктор Ющенко вирішив поєднати класичну інавгурацію з народною. Після церемоній в парламенті пішов на Майдан. Хоч була зима, проте на нього чекали прихильники, численна іноземна делегація і віденські лікарі, які врятували йому життя. Тоді він першим з президентів виголосив – "Слава Україні".

Попри чіткі процедури, може щось піти не за планом. Це полюбляють називати знаками, які вказують на те, яким буде президент при владі. Так Кучма розгубився і поклав булаву раніше часу, тобто відмовившись від влади, в Ющенка на Майдані не злетіли голуби, в Януковича перед носом ледь не гримнули двері, а під час інавгурації Порошенка зомлів солдат.

Читайте також: Тимчук: "Українська армія присягне новому президенту" – це маячня

Чого чекати від інавгурації Зеленського – дізнаємося вже скоро. Його команда вже обіцяє незвичне шоу, яке намагатимуться додати в юридично прописаний сценарій.