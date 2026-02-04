Многих это возмущает: почему при замене прав подтягивается фото из паспорта и как это изменить

При замене водительского удостоверения через приложение Дия на новый документ подтягивается фото из паспорта гражданина Украины или из загранпаспорта. Поэтому некоторые возмущаются, когда на новых правах обнаруживают свое старое или "плохое" фото.

Свою историю рассказала девушки, которая заменила временное водительское удостоверение на постоянное через приложение и была неприятно удивлена, увидев фотографию. О том, как изменить водительское удостоверение онлайн и оставить фото с предыдущих, рассказали в Дии.

Можно ли оставить старое фото в новом водительском удостоверении?

Девушка с ником ilona_serhiivna_ рассказала, что при замене временных прав на постоянные Дия подтянула фото автоматически с ID-карты, а не с предыдущих прав. Это привычная практика, когда заказ новых прав происходит через приложение. Фактически, заказывая права онлайн выбрать, какое фото на них появится невозможно. Для девушки это стало неприятным "сюрпризом". Многие из украинцев поделились, что так же меняли удостоверение через приложение и даже не подозревали, что фото на них будет именно из паспорта.

Стоит отметить! Если в Дии нет обычного украинского паспорта, то система будет брать фото для водительского удостоверения с заграничного документа.

В Дии объяснили, что их система работает именно так, она не берет фото с предыдущих водительских прав. Однако проконтролировать и даже проверить вид водительского удостоверения перед утверждением заявки на его замену можно в Кабинете водителя или во время личного визита в Территориальный сервисный центр МВД.

В таком случае человек лично заполняет отдельное поле "Фото заявителя". Там можно увидеть, какое именно фото пойдет в документ, и при необходимости его изменить.

Кроме того, представители Дии отметили, что при подписании заявления в приложении человек видит фото, которое будет в новом удостоверении, но ничего изменить невозможно. Однако из-за возможной спешки или невнимательности многие не замечают важное сообщение и заявку утверждают.

В каких случаях гражданин может получить новое водительское удостоверение?

Оформить заявку на получение новых прав можно как онлайн, так и непосредственно в ТСЦ МВД. Это делают в следующих случаях:

окончание срока действия водительского удостоверения;

изменение персональных данных;

повреждение документа;

потеря удостоверения.

Для того, чтобы получить новое удостоверение, нужно иметь паспорт, идентификационный код (при наличии) и другие документы в зависимости от ситуации. Новые права изготавливаются от 5 до 10 рабочих дней. Доставка осуществляется на Укрпочту, а также удостоверение можно получить лично в Сервисных центрах.

