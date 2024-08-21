Сколько воинских частей присоединилось к приложению Армия+: в Минобороны дали ответ

Недавно в Украине запустили новый цифровой продукт – Армия+. Стало известно, сколько воинских частей присоединилось к этому приложению.

Соответствующую информацию в интервью АрмияInform рассказала заместитель главы Минобороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

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Количество воинских частей, которые присоединились к приложению Армия+

Журналисты поинтересовались, сколько по состоянию на 20 августа воинских частей присоединились к приложению и спросили о количестве рапортов, которые уже подали через Армию+.

По словам Черногоренко, сейчас, во время пребывания в стадии запуска и внедрения, масштабирования, один из важных показателей – это количество воинских частей, которые вводят у себя использование Армии+.

По состоянию на эту минуту речь идет о 264 воинских частях, которые уже начали применять электронные рапорты для своих подразделений,

– рассказала она

Она отметила, что также у них есть еще один важный показатель – количество успешных авторизаций: 75 тысяч.

"Мы считаем, что это очень быстрая динамика. Это то количество военнослужащих, которые уже используют действительно революционный продукт. И делают этот первый шаг вместе с Министерством обороны", – добавила она.