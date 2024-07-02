В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил взрывы в Крыму.

Важно Украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму

Взрывы в Крыму

Он отметил, что, несмотря на обстрелы, россияне прутся в Крым, чтобы "пощекотать себе нервы". Вернутся они, конечно, с серьезными психофизиологическими травмами. Однако это уже их проблемы, пусть сами думают.

"Удар, конечно, наносился по военному объекту. Мощность довольно таки серьезная – примерно более 200 килограммов боевой части. Это мог быть, например, ATACMS. Или же ракеты типа "Нептуна", Storm Shadow или SCALP – однако у них боевая часть больше", – предположил Роман Свитан.

Ситуация на фронте

Пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показала видео уничтожения колонны российской техники.

По словам военного эксперта, это указывает на то, что россияне подтянули резервы. В ближайшее время они будут пытаться двигаться на прорывы.

Выход колонны был довольно таки серьезный и указывает на серьезное давление россиян. Это те резервы, которые начинают вводиться в бой,

– рассказал Свитан.

"У нас уже есть достаточное количество сил для нанесения поражений, то есть зашли боеприпасы. Кстати, мы еще и видим работу наших дронщиков. Там часть колонны была уничтожена именно дронами. Они практически набрасываются со всех сторон, разрывают колонну", – проанализировал военный эксперт.