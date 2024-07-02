В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, оцінив вибухи в Криму.

Важливо Українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму

Вибухи в Криму

Він зазначив, що, попри обстріли, росіяни пруться до Криму, аби "полоскотати собі нерви". Повернуться вони, звісно, із серйозними психофізіологічними травмами. Проте це вже їхні проблеми, хай самі думають.

"Удар, звісно, завдавався по військовому обʼєкту. Потужність доволі-таки серйозна – приблизно понад 200 кілограмів бойової частини. Це міг бути, наприклад, ATACMS. Або ж ракети типу "Нептуна", Storm Shadow чи SCALP, – проте у них бойова частина більша", – припустив Роман Світан.

Ситуація на фронті

Пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показала відео знищення колони російської техніки.

За словами військового експерта, це вказує на те, що росіяни підтягнули резерви. Найближчим часом вони будуть намагатися здійснювати прориви.

Вихід колони був доволі-таки серйозний і вказує на серйозний тиск росіян. Це ті резерви, які починають вводитися в бій,

– розповів Світан.

"У нас вже є достатня кількість сил для завдавання уражень, тобто зайшли боєприпаси. До речі, ми ще й бачимо роботу наших дронщиків. Там частина колони була знищена саме дронами. Вони практично накидаються зі всіх сторін, розривають колону", – проаналізував військовий експерт.