Какое наказание получит водитель, который в Черновцах выгнал пассажирку из маршрутки

В Черновцах водитель маршрутки накануне выгнал пассажирку, потому что у нее не было мелких денег на проезд. Теперь за хамское поведение его могут оштрафовать.

В городском совете Черновцов говорят, что на днях этому перевозчику вынесут предписание о нарушениях. По словам заместителя городского главы Игоря Крохмаля, рассмотрят вопрос и о том, чтобы перевозчик получил штраф.

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Проблема в человеческом факторе

Мэрия города называет инцидент неприятным и признает, что проблема существует. С руководителем перевозочной компании "Денисовка-1" городские власти провели разговор.

Дело в том, что такие перевозчики не всегда имеют свои собственные автобусы. Перевозчик ранее заявлялся на конкурс, а автобусы он арендует вместе с владельцем. И вот владельцы себе позволяют иногда такие вещи в отношении участников боевых действий или других категорий пассажиров. Это такой человеческий фактор,

– отметил Игорь Крохмаль.

Что известно об инциденте

В Черновцах водитель нахамил и чуть не выгнал из маршрутки девушку, потому что у нее не было мелких денег на проезд. Девушке помогла другая пассажирка.

Как рассказывала девушка, она ехала в 11 маршрутке и не имела при себе мелких денег. В кошельке было 100 гривен. Она зашла, извинилась, сказала, что едет много остановок, за это время будет больше людей – будет сдача.

В то же время водитель нагрубил пассажирке, сказав, чтобы шла на выход. Та отказалась, заявив, что может заплатить за проезд и не должна выходить. Тогда водитель заглушил мотор и сказал, что дальше не поедет.

Другая пассажирка разменяла девушке деньги, но водитель продолжал хамить всю дорогу и кричал, чтобы та звонила шефу и писала жалобу.

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