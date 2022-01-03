У міській раді Чернівців кажуть, що на днях цьому перевізникові винесуть припис про порушення. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, розглянуть питання й про те, щоб перевізник отримав штраф.

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Проблема у людському факторі

Мерія міста називає інцидент неприємним і визнає, що проблема існує. Із керівником перевізної компанії "Денисівка-1" міська влада мала розмову.

Справа в тому, що такі перевізники не завжди мають свої власні автобуси. Перевізник раніше заявлявся на конкурс, а автобуси він орендує разом із власником. І от власники собі дозволяють інколи такі речі відносно учасників бойових дій чи інших категорій пасажирів. Це такий людський фактор,

– зазначив Ігор Крохмаль.

Що відомо про інцидент

У Чернівцях водій нахамив і мало не вигнав з маршрутки дівчину, бо вона не мала дрібних грошей на проїзд. Дівчині допомогла інша пасажирка.

Як розповідала дівчина, вона їхала 11 маршруткою та не мала при собі дрібних грошей. У гаманці було 100 гривень. Вона зайшла, вибачилась, сказала, що їде багато зупинок, за цей час буде більше людей – буде решта.

Водночас водій нагрубіянив пасажирці, сказавши, щоб йшла на вихід. Та відмовилась, заявивши, що може заплатити за проїзд і не повинна виходити. Тоді водій заглушив мотор і сказав, що далі не поїде.

Інша пасажирка розміняла дівчині гроші, але водій продовжував хамити всю дорогу і кричав, щоб та дзвонила шефу і писала скаргу.

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