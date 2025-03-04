После ссоры в Овальном кабинете: экс-глава МИД ответил, что Украина может предложить США

Украина может предложить США более выгодное соглашение, чем предыдущее соглашение о полезных ископаемых. В частности, к переговорному процессу следует привлечь дипломатов.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире 24 Канала отметил, что соглашение о полезных ископаемых стоило оставить исключительно соглашением о минеральных ресурсах. Украинская делегация считала это шансом – совместить то, что необходимо Украине, с тем, что нужно американцам.

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Он также отметил, что само упоминание о гарантиях безопасности о гарантиях безопасности разозлило американскую сторону.

Новое предложение для США

"Если сейчас сделать шаг назад и объяснить американцам, что есть другой вариант, возможно, это соглашение можно будет закрыть вообще. Как альтернативу я предложил бы вернуться к ленд-лизу – когда стране оказывают помощь, но не бесплатно. Это как раз то, что беспокоит Трампа", – сказал Вадим Пристайко.

Он пояснил, что можно предложить четкий план на 5 – 10 лет с определенными суммами и объемами необходимой помощи, чтобы Украина смогла рассчитаться с США в будущем.

Источниками финансирования могут быть как замороженные российские активы, так и доходы от сделки о добыче полезных ископаемых.

Это будет более сложная сделка, но она обеспечит системность, которой нам до сих пор не хватало. Кроме того, можно предложить масштабные проекты, например, строительство крупных ядерных электростанций или восстановление гидроэлектростанций на Днепре,

– добавил Вадим Пристайко.

Он также отметил, что Украина могла бы предложить Трампу новую сделку на миллиарды долларов и создание рабочих мест для американцев.

Вадим Пристайко подчеркнул, что из-за спешки была организована встреча двух президентов. Однако сейчас следует вернуться к традиционным методам и привлечь к переговорам дипломатов, министров иностранных дел. А также министров экономики, которые занимаются конкретными ресурсами, а также министров обороны, которые понимают, какие гарантии безопасности нужны Украине.