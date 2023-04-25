Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад. По ее словам, соотношение украинского и иностранного вооружения и военной техники на фронте сейчас три к одному.

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Чем обусловлена такая статистика

Сад заявила, что представление о том, что защитники Украины на поле боя используют в основном западную технику, ошибочно.

Большинство вооружений и техники Сил обороны произведено в Украине до начала полномасштабной войны и поддерживалось в боеспособном состоянии украинским оборонно-промышленным комплексом,

– говорит спикерка.

Кроме того, Сад добавила, что говорится не только о государственном, но и частном секторе.

Мощность украинского ОПК: что известно

Во время полномасштабной войны украинское национальное производство работает над лучшим обеспечением нужд обороны. На территории Украины и за границей работают десятки частных и государственных предприятий.

Список новых разработок предприятия и точные цифры по увеличению объемов производства являются военной тайной. Однако известно, что активное производство сейчас происходит по следующим направлениям:

бронетехника;

морские и радарные системы;

высокоточное вооружение;

боеприпасы;

авиастроение;

авиаремонт.

Благодаря этому удается несколько улучшить критическую ситуацию с дефицитом артиллерийских боеприпасов, которая сложилась в начале полномасштабного вторжения.