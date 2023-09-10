Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона утром 10 сентября, только за минувшие сутки противник 571 раз наносил удары по позициям наших военных. Кроме того, враги трижды применяли тактическую и армейскую авиацию, пишет 24 канал.

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Какая ситуация у военных на востоке Украины

Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении:

было 8 боевых столкновений, российские захватчики продолжают с боями отходить;

наши защитники ликвидировали 188 российских оккупантов;

ВСУ уничтожили 1 вражескую машину пехоты, 3 боевые машины десанта, 240-миллиметровую установку 2С4 "Тюльпан", 2 реактивные системы залпового огня "Град", одну "Рапиру", шесть авто, которым россияне подвозили боеприпасы, один противотанковый с боеприпасами, один пункт управления дронами и один беспилотник типа "Орлан-10".

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ ответил на вопросы, меняется ли оружие оккупантов после полтора года полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Сложно сказать, что меняется, потому что за это время мы видели уже все – от запрещенного оружия, от фосфорных боеприпасов до каких-то их "творений", которые они (россияне – 24 Канал) придумывают. Там, на МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный – 24 Канал) установить корабельную пушку. Мы уже, кажется, видели все, что можно видеть,

– заявил Илья Евлаш.

Кроме того, начальник пресс-службы пояснил, что на Лимано-Купянском направлении россияне применяют современные танки Т-90, штурмовики Су-35.

"Но все они все равно горят при попадании в них ракеты Stinger или Javelin", – уточнил Евлаш.

Также он сказал, что у россиян далеко не все новое и экономят свою технику, ведь она уже была уничтожена Силами обороны Украины.

Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения как БМП-1 (первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина – 24 Канал), которой более 60 лет, разные танки типа Т-55, фиксируем разные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно списаны. Так называемая "вторая армия" мира до сих пор их держит и сейчас они используются в основном, чтобы заткнуть дыры,

– объяснил военный.

Однако он уточнил, что эта техника все равно едет, все равно стреляет и их нужно уничтожать. Однако управление и защита этих машин желает лучшего и это на руку Украине.

Последние новости о контрнаступлении ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали утром 10 сентября, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Наши военные наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, заставляя врага отступить с позиций.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наши военные могут очень быстро освободить территории при условии, что Украина хотя бы приблизится к тому количеству техники, которое имеют оккупанты. По словам должностного лица:

у ВСУ нет возможности соответствовать россиянам паритетно таким же количеством, скажем, обстрелов, как это делают они;

нашим военным не хватает ресурсов для того, чтобы использовать дальнобойное оружие, чтобы полностью освободить территорию в радиусе наших временно оккупированных территорий.

Кстати, новый министр обороны Рустем Умеров одними из своих приоритетов назвал усиление и расширение международной коалиции, а также развитие украинского производства.