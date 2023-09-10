Начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів у ефірі телемарафону вранці 10 вересня, що тільки за минулу добу противник 571 раз завдавав ударів по позиціях наших військових. Окрім того, вороги тричі застосовували тактичну та армійську авіацію, пише 24 канал.

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Яка ситуація у військових на Сході України

Ілля Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку:

було 8 бойових зіткнень, російські загарбники продовжують з боями відходити;

наші захисники ліквідували 188 російських окупантів;

ЗСУ знищили 1 ворожу машину піхоти, 3 бойові машини десанту, 240-міліметрову установку 2С4 "Тюльпан", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", одну "Рапіру", шість авто, якими росіяни підвозили боєприпаси, один протитанковий ракетний комплекс, два склади з боєприпасами, один пункт управління дронами та один безпілотник типу "Орлан-10".

Начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ відповів на питання, чи змінюється зброя окупантів після півтора року повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

Складно вже сказати, що змінюється, тому що за цей час ми бачили вже все – від забороненої зброї, від фосфорних боєприпасів до якихось їхніх "творінь", які вони (росіяни – 24 Канал) придумують. Там, на МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований – 24 Канал) встановити корабельну пушку. Ми вже, здається, бачили все, що можна бачити,

– заявив Ілля Євлаш.

Окрім того, начальник пресслужби пояснив, що на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни застосовують сучасні танки Т-90, штурмовики Су-35.

"Але всі вони однаково горять при попаданні в них ракети Stinger або Javelin", – уточнив Євлаш.

Також він сказав, що в росіян далеко не все нове й вони економлять свою техніку, адже вона вже була знищена Силами оборони України.

Зазвичай зараз ми фіксуємо появу на полі бою старих зразків озброєння як БМП-1 (перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина – 24 Канал), якій понад 60 років, різні танки типу Т-55, фіксуємо різні МТ-ЛБ, які вже в сучасних країнах, навіть в пострадянських, давно списані. Так звана "друга армія" світу досі їх тримає, і зараз вони використовуються здебільшого, щоб заткнути дірки,

– пояснив військовий.

Проте він уточнив, що ця техніка однаково їде, однаково стріляє і її потрібно знищувати. Однак управління та захист цих машин бажає кращого, що на руку Україні.

Останні новини про контрнаступ ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 10 вересня, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Наші військові завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, змушуючи ворога відступити з позицій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наші військові можуть дуже швидко звільнити території за умови, коли Україна хоча б наблизиться до тієї кількості техніки, яку мають окупанти. За словами посадовиці:

в ЗСУ немає можливості відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю, скажімо, обстрілів, як це роблять вони;

нашим військовим не вистачає ресурсів для того, щоб використовувати далекобійну зброю, щоб повністю звільнити територію у радіусі наших тимчасово окупованих територій.

До речі, новий міністр оборони Рустем Умєров одними зі своїх пріоритетів назвав посилення та розширення міжнародної коаліції, а також розвиток українського виробництва.