От сил на земле к небу: Зеленский рассказал, какая военная техника, прежде всего, нужна Украине

Уже около 11 месяцев Украина дает отпор России в полномасштабной войне. Однако для победы нашему государству нужно еще немало военной техники.

Список необходимого оружия президент Владимир Зеленский озвучил во время интервью немецкому телеканалу ARD. Глава государства подчеркнул, что нам нужно оружие для обороны на поле боя и защиты неба.

Обратите внимание Россия может начать наступление на Украину с любой стороны – Путин ставит задачу, – Зеленский

Какое оружие необходимо Украине

В первую очередь Владимир Зеленский отметил, что Украине необходима артиллерия, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Также президент заявил, что в Украине есть дефицит танков, потому они крайне необходимы для нашего государства.

Нужные танки – это тот вид техники, которая у нас действительно в дефиците, нечего скрывать. В дефиците также и снаряды ко всему, что я изложил выше,

– отметил Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на защиту неба, ведь нужно защищать людей и крыши домов по всей стране, ведь россияне атакуют с помощью иранских дронов и ракет города и села. Поэтому нашему государству необходимы системы ПВО.

Я здесь благодарен Германии за IRIS-Т. Это хорошая система. Нам бы их побольше. Но Шольц обещал – поверим канцлеру,

– заметил президент.

Также Владимир Зеленский отметил предоставление Украине систем ПВО NASAMS и Patriot и подчеркнул, что наше государство продолжает работать, чтобы этих систем у нас стало больше.

Отдельно глава государства отметил потребность в самолетах, чтобы начать новую страницу этой войны и лишить россиян контроля неба. По словам президента, нам еще нужны и дальнобойные ракеты, ведь россияне бьют по нашим городам, а наши воины не имеют всех средств, чтобы достать их. В этом контексте Владимир Зеленский обратил внимание на Херсон, который деоккупировали ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда россияне сказали, что якобы уходят, "чтобы не страдали люди", а сами разместили тяжелое вооружение на противоположном берегу Днепра и ежедневно обстреливают город. К сожалению, у наших воинов нет достаточно средств, чтобы уничтожить вражескую технику на левом берегу Херсона, поэтому дальнобойные ракеты необходимы для нашего государства.

Россия готовит новое наступление: что говорит об этом президент

В этом же интервью Владимир Зеленский отметил, что сейчас Путин думает с какого направления начать новое наступление, а Украина думает о том, где обороняться. Несмотря на сотни тысяч погибших оккупантов, российский диктатор продолжает стремиться воевать.

По словам президента, Россия может начать новое наступление по любому направлению, особенно с Востока или Юга, ведь Кремль не отказывается от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако войну как проблему, по мнению Зеленского, должен осознать весь мир, а не только Украина