Об этом 24 Каналу сказал военный ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше для наших защитников.
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Какое оружие наиболее нужно на фронте
Фирсов отметил, что оружия и боеприпасов нужно в большем количестве на фронте. Чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше и качественнее пехота будет держать оборону.
Во-вторых, по его словам, для дальнейшего освобождения украинских территорий нужна техника. Какие именно должны быть танки и авиация – будет решать старшее командование, которое видит всю картину.
И самое главное – это снаряды,
– подчеркнул Фирсов.
Потому что, заметил он, именно они наносят ущерб оккупантам. Иногда были случаи, что техника есть, а снарядов либо нет, либо наши воины пытаются их экономить.
Военный ВСУ напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что только Соединенные Штаты Америки предоставили нам около 2 миллионов снарядов. Так что, учитывая эти цифры, можно представить роль боеприпасов в войне.
Какое вооружение наиболее нужно ВСУ на фронте: смотрите видео
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Потери российских захватчиков с каждым днем увеличиваются. Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уже ликвидировали 144 440 окупантов.
- В настоящее время российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Украина имеет потенциал возобновить инициативу в 2023 году, несмотря на то, что происходит сейчас в Бахмуте. В американском Институте изучения войны считают, что в этом поможет достаточная и своевременная поддержка от Запада. По словам аналитиков, у России нет больших боеспособных резервов.