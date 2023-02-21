Об этом 24 Каналу сказал военный ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше для наших защитников.

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Какое оружие наиболее нужно на фронте

Фирсов отметил, что оружия и боеприпасов нужно в большем количестве на фронте. Чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше и качественнее пехота будет держать оборону.

Во-вторых, по его словам, для дальнейшего освобождения украинских территорий нужна техника. Какие именно должны быть танки и авиация – будет решать старшее командование, которое видит всю картину.

И самое главное – это снаряды,

– подчеркнул Фирсов.

Потому что, заметил он, именно они наносят ущерб оккупантам. Иногда были случаи, что техника есть, а снарядов либо нет, либо наши воины пытаются их экономить.

Военный ВСУ напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что только Соединенные Штаты Америки предоставили нам около 2 миллионов снарядов. Так что, учитывая эти цифры, можно представить роль боеприпасов в войне.

Какое вооружение наиболее нужно ВСУ на фронте: смотрите видео

Кстати говоря! Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими. Именно поэтому он призвал европейские страны предоставить Украине оружие из их складов. Он подчеркнул, что Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор врагу.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко