Про це 24 Каналу сказав військовий ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще для наших захисників.
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Яка зброя найбільш потрібна на фронті
Фірсов зазначив, що зброї та боєприпасів потрібно більше на фронті. Чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще та якісніше піхота триматиме оборону.
По-друге, за його словами, для подальшого звільнення українських територій потрібна техніка. Які саме мають бути танки та авіація – вирішуватиме старше командування, яке бачить усю картину.
І найголовніше – це снаряди,
– наголосив Фірсов.
Тому що, зауважив він, саме вони завдають шкоди окупантам. Інколи траплялися випадки, що техніка є, а снарядів або немає, або наші воїни намагаються їх економити.
Військовий ЗСУ нагадав, що президент США Джо Байден сказав, що лише Сполучені Штати Америки надали нам близько 2 мільйонів снарядів. Тож, з огляду на ці цифри, можна уявити роль боєприпасів у війні.
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Яка зараз ситуація на фронті: коротко
- Втрати російських загарбників з кожним днем збільшуються. Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці вже ліквідували 144 440 окупантів.
- Наразі російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році попри те, що відбувається зараз у Бахмуті. В американському Інституті вивчення війни вважають, що у цьому допоможе достатня та своєчасна підтримка від Заходу. За словами аналітиків, Росія не має великих боєздатних резервів.