Про це 24 Каналу сказав військовий ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще для наших захисників.

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Яка зброя найбільш потрібна на фронті

Фірсов зазначив, що зброї та боєприпасів потрібно більше на фронті. Чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще та якісніше піхота триматиме оборону.

По-друге, за його словами, для подальшого звільнення українських територій потрібна техніка. Які саме мають бути танки та авіація – вирішуватиме старше командування, яке бачить усю картину.

І найголовніше – це снаряди,

– наголосив Фірсов.

Тому що, зауважив він, саме вони завдають шкоди окупантам. Інколи траплялися випадки, що техніка є, а снарядів або немає, або наші воїни намагаються їх економити.

Військовий ЗСУ нагадав, що президент США Джо Байден сказав, що лише Сполучені Штати Америки надали нам близько 2 мільйонів снарядів. Тож, з огляду на ці цифри, можна уявити роль боєприпасів у війні.

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До речі! Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що найближчі тижні російсько-української війни будуть визначальними. Саме тому він закликав європейські країни надати Україні зброю з їхніх складів. Він наголосив, що Україні терміново потрібні всі доступні боєприпаси, щоб вона могла дати відсіч ворогу.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко