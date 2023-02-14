Однако пока не говорится об истребителях F-16. Об этом сказал глава Минобороны США Ллойд Остин.

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Остин отметил, что может только повторить слова президента США, когда тот отказался предоставлять истребители Украины. Однако глава Минобороны США отметил, что встреча была успешной и Украина получит ПВО от Италии и Франции. Кроме того, Франция и Австралия развернут производство боеприпасов, а Норвегия выделила 7 миллиардов долларов.

"Итак, все работает на успех Украины. И, как я говорил на предыдущем "Рамштайне", здесь речь идет о том, чтобы предоставлять все те возможности, которые мы обещали Украине. Интегрировать все эти системы и вместе с украинцами надеяться на победу", – сказал Остин.

Говорили о подотчетности

По словам главы Минобороны США, на "Рамштайне" обсудили отчет об оружии, которое уже получила Украина. Он подчеркнул, что это приоритет для партнеров.

Нам важно знать, что оказанную нами помощь будут использовать так, как планируется. И как украинские партнеры будут использовать ее на поле боя", – отметил Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что партнеры должны убедиться – их оружие "идет на поле боя против врага". Он заверил, что если у союзников нет возможности проверить все на фронте, Украина готова предоставить все документы.

"Сегодня был доклад, в частности, что проверки по современным натовским системам, которые мы применяем – это прежде всего система LOGFAS. Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, батальона, место, где расположено оружие от их страны", – рассказал Резников.

Информация от ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что по результатам "Рамштайна" таки есть прогресс с авиацией. По его словам, партнеры уже обсуждают вопросы.

"Авиация – это фактически новая опция, которую раньше в таком виде не обсуждали. На этом "Рамштайне" началось очень существенное и конкретное обсуждение – кто из стран может предоставить F-16, если говорим об истребителях, или готов присоединиться к коалиции по передаче" , – добавил Подоляк.