Однак наразі не мовиться про винищувачі F-16. Про це сказав очільник Міноборони США Ллойд Остін.

До теми Рамштайн-9, пожежа у Москві, українські воїни збили Су-24М та Су-25: хронологія 356 дня війни

Остін зазначив, що може лише повторити слова президента США, коли той відмовився надавати винищувачі Україні. Проте очільник Міноборони США наголосив, що зустріч була успішною й Україна отримає ППО від Італії та Франції. Крім цього, Франція та Австралія розгорнуть виробництво боєприпасів, а Норвегія виділила 7 мільярдів доларів.

"Отже, все працює на успіх України. І, як я говорив на попередньому "Рамштайні", тут мова йде про те, щоб надавати усі ті можливості, які ми обіцяли Україні. Інтегрувати всі ці системи й разом з українцями сподіватися на перемогу", – сказав Остін.

Говорили про підзвітність

За словами очільника Міноборони США, на "Рамштайн" обговорили звітування про зброю, яку вже отримала Україна. Він зазначив, що це пріоритет для партнерів.

Нам важливо знати, що надану нами допомогу використовуватимуть так, як заплановано. І як українські партнери використовуватимуть її на полі бою", – наголосив Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що партнери мають переконатися – їхня зброя "йде на поле бою проти ворога". Він запевнив, що коли у союзників немає можливості перевірити все на фронті, то Україна готова надати всі документи.

"Сьогодні була доповідь, зокрема, що перевірки за сучасними натівськими системами, які ми застосовуємо – це насамперед система LOGFAS. Ми запросили будь-яку країну, якщо є потреба, перевірити аж до підрозділу, до батальйону, місце, де розташована зброя від їхньої країни", – розповів Резніков.

Інформація від ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що за результатами "Рамштайну" таки є прогрес з авіацією. За його словами, партнери вже обговорюють питання.

"Авіація – це фактично нова опція, яку раніше в такому вигляді не обговорювали. На цьому "Рамштайні" почалося дуже суттєве та конкретне обговорення – хто з країн може надати F-16, якщо говоримо про винищувачі, або готовий приєднатися до коаліції з передачі", – додав Подоляк.