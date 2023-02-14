Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сегодняшнюю встречу следует назвать успешной. Да и фактически все заседания "Рамштайна" были удачными для Украины – каждый раз там фиксируют ситуацию на фронте и еще четче понимают, как должна закончиться война.
К теме Намек на следующую помощь: Резников взял платок с истребителями на встречу "Рамштайн"
Какие результаты сегодняшнего "Рамштайна"
Как отметил Подоляк, международные партнеры, в первую очередь, зафиксировали, что предоставят Украине всю необходимую военную помощь. Также договорились ускорить поставки танков для Украины, которые будут необходимы для контрнаступления.
Подоляк отметил, что уже есть решение о дальнейшей передаче снарядов 155-миллиметрового калибра и ракет повышенной дальности. Он не уточнил, о каких именно дальнобойных ракетах идет речь.
Подоляк рассказал новые детали со встречи "Рамштайн-9": смотрите видео
Также есть важные новости об авиации. Партнеры уже конкретно обсуждают этот вопрос. Процесс двигается вперед.
Авиация – это фактически новая опция, ранее в таком виде не обсуждавшаяся. На этом "Рамштайне" началось очень существенное и конкретное обсуждение – кто из стран может предоставить F-16, если говорим об истребителях, или готов присоединиться к коалиции по передаче,
– заметил Подоляк.
Сколько государств передадут Украине танки
- Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что уже 8 государств передадут Украине танки Leopard. Это – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Соединенные Штаты и Чехия передадут дополнительные модернизированные Т-72.
- Относительно авиации ситуация немного иная. США сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее предоставлять Украине все необходимое. Но пока об истребителях F-16 речь не идет.
- В издании же Financial Times считают, что вскоре Украина получит истребители. Журналисты прогнозируют, что США таки предоставят самолеты или позволят реэкспорт из других стран.