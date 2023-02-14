Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сегодняшнюю встречу следует назвать успешной. Да и фактически все заседания "Рамштайна" были удачными для Украины – каждый раз там фиксируют ситуацию на фронте и еще четче понимают, как должна закончиться война.

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Как отметил Подоляк, международные партнеры, в первую очередь, зафиксировали, что предоставят Украине всю необходимую военную помощь. Также договорились ускорить поставки танков для Украины, которые будут необходимы для контрнаступления.

Подоляк отметил, что уже есть решение о дальнейшей передаче снарядов 155-миллиметрового калибра и ракет повышенной дальности. Он не уточнил, о каких именно дальнобойных ракетах идет речь.

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Также есть важные новости об авиации. Партнеры уже конкретно обсуждают этот вопрос. Процесс двигается вперед.

Авиация – это фактически новая опция, ранее в таком виде не обсуждавшаяся. На этом "Рамштайне" началось очень существенное и конкретное обсуждение – кто из стран может предоставить F-16, если говорим об истребителях, или готов присоединиться к коалиции по передаче,

– заметил Подоляк.

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