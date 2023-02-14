В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны государств-членов НАТО. Министр украинского оборонного ведомства принес на заседание платок с намеком.

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В кулуарах штаб-квартиры Резников показал платок на котором нарисованы истребители.

Резников прибыл на "Рамштайн" с платком с истребителями: видео

Заметьте! Алексей Резников уже в девятый раз возглавил объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генштаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие два дня.

Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это обсудят на встрече.