У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Міністр українського оборонного відомства приніс на засідання хустинку із натяком.

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У кулуарах штаб-квартири Резніков показав хустинку на якій намальовані винищувачі.

Резніков прибув на "Рамштайн" з хустинкою із винищувачами: відео

Зауважте! Олексій Резніков вже вдев'яте очолив об'єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генштабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі два дні.

Україні необхідна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Все це обговорять на зустрічі.