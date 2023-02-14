У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Міністр українського оборонного відомства приніс на засідання хустинку із натяком.

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У кулуарах штаб-квартири Резніков показав хустинку на якій намальовані винищувачі.

Резніков прибув на "Рамштайн" з хустинкою із винищувачами: відео

Які шанси України отримати сучасні винищувачі

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що союзники у недалекому майбутньому ухвалять позитивне рішення щодо передачі Україні винищувачів.
  • Раніше президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова прийняти рішення про надання нам авіації, однак не може це зробити самотужки, адже Польща входить у НАТО.
  • Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус впевнений, що історія з переговорним процесом стосовно літаків розгортається за таким же сценарієм, як – з наданням нам танків. Захід поки що вагається, однак відбуватиметься це недовго і зрештою, винищувачі будуть в України, як і танки.