Напомним, что украинские защитники ежедневно уничтожают российский металлолом. Однако те образцы оружия, которые были у россиян 2014 года, они есть и сейчас. Об этом 24 каналу рассказал Павел Нарожный – волонтер, военный эксперт.

Кстати После победы украинская "Стугна" станет бестселлером на рынке оружия, – военный эксперт

По его словам, Краматорск обстреливали из "Смерчей", по украинским городам били из "Градов" и "Ураганов". У них до сих пор есть вся ствольная артиллерия – от 122 до 152 калибра.

Какое оружие сейчас использует россия

Сейчас появились самые тяжелые образцы, такие как "Солнцепек"/"Буратино". Это семейство тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220 миллиметров. Они ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Также было несколько примеров использования УР-77 "Метеорит", известный как "змей горыныч". Это советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Однако нельзя сказать, что они высокоэффективны или действительно как-то преломляют процесс. Самое главное то, чем мы побеждаем россиян,

– сказал Нарожный.

У них и близко нет подобного оружия, которое сейчас есть у нас. О чем говорить, если оккупанты до сих пор работают с бумажными картами.

Кстати говоря. Нашим воинам недавно удалось отыскать и уничтожить "Метеорит" захватчиков в лесах Харьковской области. За время полномасштабного вторжения россии в Украину это не первый подобный трофей ВСУ – с 24 июля было захвачено и уничтожено более десятка таких машин врага.

Эксклюзивные данные о HIMARS, перелом в войне, мифические ракеты "Кинжал": смотрите видео

Последние потери врага в войне в Украине