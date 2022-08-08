В ВСУ рассказали, какое вооружение россияне подтягивают на Юг и есть ли угроза высадки десанта

российские оккупанты активно стягивают оружие на Юг Украины. Так они пытаются восстановить утраченные силы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного центра пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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В основном они подтягивают то же, что и было. Чего лишились – то пытаются восстановить. Радикально нового вооружения мы не заметили,

– заявила Гуменюк.

В то же время Вооруженные Силы Украины понимают, что противостоят мощному врагу. Потому наши защитники не расслабляются. Гуменюк отметила, что ВСУ готовы к тому, что враг будет сражаться.

россияне не решатся на высадку десанта

Начальник пресс-центра также прокомментировала угрозу высадки вражеского десанта. По ее словам, гипотетически эта возможность никуда не исчезала с начала полномасштабной войны. Сейчас россия держит большие десантные корабли в Черном море, поэтому в любой момент может применить войско.

В то же время оккупанты уже увидели, что украинские защитники проводят удачные спецоперации, в частности, по освобождению острова Змеиный. Это убеждает врага в том, что применять десант не стоит.

Я думаю, что у них хватит здравого смысла, чтобы этого не делать (высаживать десант – 24 канал),

– подчеркнула Гуменюк.

При этом она добавила, что украинское побережье защищено, а силы обороны готовы к развитию событий даже "по такому безумному сценарию".

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