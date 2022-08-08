Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного центру пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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В основному вони підтягують те саме, що і було. Чого позбавилися – те намагаються відновити. Радикально нового озброєння ми не помітили,

– заявила Гуменюк.

Водночас Збройні Сили України розуміють, що протистоять потужному ворогу. Тому наші захисники не розслабляються. Гуменюк зазначила, що ЗСУ готові до того, що ворог буде битися.

росіяни не наважаться на висадку десанту

Начальниця пресцентру також прокоментувала загрозу висадки ворожого десанту. За її словами, гіпотетично ця можливість нікуди не зникала з початку повномасштабної війни. Зараз росія тримає великі десантні кораблі у Чорному морі, тому в будь-який момент може застосувати військо.

Водночас окупанти вже побачили, що українські захисники проводять вдалі спецоперації, зокрема щодо визволення острова Зміїний. Це переконує ворога в тому, що застосовувати десант – не варто.

Я думаю, що у них вистачить здорового глузду, щоб цього не робити (висаджувати десант – 24 канал),

– наголосила Гуменюк.

При цьому вона додала, що українське узбережжя захищене, а сили оборони готові до розвитку подій навіть "за таким божевільним сценарієм".

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