Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, есть определенные виды вооружения, которые бы чрезвычайно помогли Вооруженным Силам Украины в войне против российских оккупантов.

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"Почему-то об этом оружии мы забыли"

Жданов отмечает, что Украине было бы полезно получить дополнительные беспилотники. К примеру, Switchblade 600. Этот летательный аппарат специально создан для того, чтобы уничтожать вражескую военную технику.

Если вражеская артиллерийская батарея стоит на огневых позициях… Это – 6 орудий на расстоянии 300 – 400 метров. То достаточно всего 6 Switchblade 600 – и 6 орудий нет, – отмечает Жданов.

Есть большая потребность в ударно-беспилотных комплексах, способных вести разведку в условиях радиоэлектронной борьбы и атаковать врага. Определенные аппараты имеют бомбовую нагрузку более 500 килограммов.

По мнению Жданова, все еще есть большая потребность в танках. Было бы здорово, если бы ВСУ начали осваивать западные Abrams, Leopard и т.д. Другая важная вещь, о которой почему-то многие забыли – самоходные автоматические минометы, чрезвычайно важные для пехоты.

Самоходные автоматические минометы крайне необходимы пехоте. Мы почему-то забыли это оружие. У стран-партнеров много таких образцов. Для пехоты это оружие – лучшая и быстрая огневая поддержка как в ходе обороны, так и в наступлении, – отметил Жданов.

Какое оружие необходимо Вооруженным Силам Украины – рассказывает Жданов: смотрите видео

Напомним, Украина уже получила новые реактивные системы залпового огня М270, которые накануне обещала передать Великобритания. Эту информацию обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.