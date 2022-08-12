Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, є певні види озброєння, які надзвичайно допомогли б Збройним Силам України у війні проти російських окупантів.

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"Чомусь про цю зброю ми забули"

Жданов наголошує, що Україні було б корисно отримати додаткові безпілотники. До прикладу, Switchblade 600. Цей літальний апарат спеціально створений для того, щоб нищити ворожу військову техніку.

Якщо ворожа артилерійська батарея стоїть на вогневих позиціях… Це – 6 гармат на відстані 300 – 400 метрів. То достатньо всього 6 Switchblade 600 – і 6 гармат немає, – наголошує Жданов.

Є велика потреба в ударно-безпілотних комплексах, які здатні вести розвідку в умовах радіоелектронної боротьби та атакувати ворога. Певні апарати мають бомбове навантаження в понад 500 кілограмів.

На думку Жданова, все ще є велика потреба у танках. Було б чудово, якби ЗСУ почали освоювати західні Abrams, Leopard тощо. Інша важлива річ, про яку чомусь багато хто забув – самохідні автоматичні міномети, які надзвичайно важливі для піхоти.

Самохідні автоматичні міномети вкрай необхідні піхоті. Ми чомусь забули за цю зброю. У країн-партнерів є багато таких зразків. Для піхоти ця зброя – найкраща та найшвидша вогнева підтримка як в ході оборони, так і в наступі, – зазначив Жданов.

Яка зброя необхідна Збройним Силам України – розповідає Жданов: дивіться відео

Нагадаємо, Україна вже отримала нові реактивні системи залпового вогню М270, які напередодні обіцяла передати Велика Британія. Цю інформацію оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.