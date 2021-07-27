Иногда +40 и жара – больше, чем обычно: какой будет погода в Украине в августе

В августе в Украине будет и в дальнейшем жарко, а сезон отдыха не будут портить грозы и ливни. Август 2021 года будет теплее, чем это предполагает климатическая норма.

Средняя месячная температура будет выше климатической нормы примерно на 1 – 1,5 градуса. Количество месячных осадков будет наблюдаться в пределах нормы.

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Прогноз погоды на август

В Укргидрометцентре прогнозируют: август в Украине будет жарким, но не сухим. Средняя температура в последний месяц лета будет выше, чем обычно, а количество осадков – традиционным.

Средняя температура воздуха днем ​​составит +18...+22 градуса. В южных, юго-восточных областях и в Крыму местами +23...+24, на высокогорье Карпат +13.

Жарче всего будет на востоке и юге. Абсолютный максимум температуры воздуха будет достигать +35...+39. Его будут наблюдать в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях. Местами прогнозируют и +40...+42.

В горных районах будет прохладнее – +30...+35, на высокогорье Карпат – +26...+28.

Абсолютный минимум температуры воздуха будет достигать 0 – +7. Тогда как на юге местами будет +8...+13. В Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами -0,1 – -2.

Осадки в августе

Среднее месячное количество осадков составит 30 – 69 миллиметров. Несколько меньше в Херсонской области и западных районах Крыма – местами 24 – 28 миллиметров. На Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма традиционно больше – 70 – 97 миллиметров.

В горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104 – 120 миллиметров. Впрочем, в Укргидрометцентре отмечают: это в пределах климатической нормы.

Перепадов "ливень – жара – ливень" не прогнозируют

Как рассказал 24 каналу синоптик Леонид Горбань, погода в августе в Украине будет стабильнее, чем в июле. В начале августа будет сохраняться температура более чем +30, а затем медленно падать до +26...+22.

Жару "не будут перебивать" холодные ливни и грозы, а месяц в целом по синоптическим показателям будет спокойным.