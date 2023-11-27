В Киеве будет елка: когда, где и за чьи деньги установят новогоднее дерево

Виталий Кличко сообщил, что в этот раз Киев не будет менять традицию – на Софиевской площади поставят новогоднюю елку. Он подчеркнул, что средства на это будут идти не из местного бюджета.

Устанавливать новогоднюю елку будут раньше – до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января.

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Установка главной елки

Совет обороны столицы принял положительное решение о традиционной установке на Софиевской площади новогодней елки. Следует отметить, что деньги для этого возьмут из соответствующих пожертвований.

Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии,

– заявил Кличко.

Устанавливать и обслуживать главную новогоднюю елку, а также все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, будет ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Если какие-то празднования и будут где-нибудь, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева.

Сообщается, что монтажные работы по установке елки начнутся 3 декабря. Открытие главной елки страны запланировано на 6 декабря. Она будет стоять до 10 января 2024 года.

Какая будет погода на Новый год

Синоптики прогнозируют, что Новый год, вероятно, в этом году будет также аномальным. Ожидается, что снова будет без снега и мороза – так же, как было в 2023 году.

Украинцам стоит ожидать небольшой плюс днем и 0 или небольшой минус ночью. Кстати, осадки если и будут, то незначительны и в виде мокрого снега. В декабре также следует рассчитывать на теплую и мягкую погоду.

В середине месяца все же возможно резкое похолодание с морозами до –15 градусов. Правда, продлится оно, вероятно, всего несколько дней.