Жара меняться местами с холодом: какой будет погода в июне

Погода в июне будет достаточно разнообразной. Если на Юге Украины традиционно обещают жаркое начало лета, то в других регионах температура воздуха будет, так сказать, весенней.

Июнь начнется с обильных дождей, которые продлятся примерно 3 дня. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Много ли будет дождей

В целом по меньше мере 7 дней июня будут дождевыми. Осадки возможны 6 – 9, 18 – 19 июне и в конце месяца. Тогда они будут достаточно сильными.

В июне может быть прохладно

Синоптик отметил, что до 11 числа месяца среднесуточная температура воздуха составит +28 ... +32 градуса. Однако ближе к середине июня некоторые регионы охватит похолодание. Особенно это касается северных областей. Столбики термометров днем ​​могут опуститься до +22 ... +24 градуса.

На Юге будет жарко. Среднемесячная температура составит +29 ... +31 градус. Хотя с 15 до 24 июня тоже возможно похолодание.

Что говорят в Укргидрометцентре

Ранее Горбань отмечал, что в этом году июнь будет холоднее , чем в прошлом году.

Синоптики рассказали, что средняя температура июня составит +17 ... +22 градуса, а в горных районах – +11 ... +18

Минимум температуры достигнет 0 ... +9 градусов. В западных, северных, восточных и Днепропетровской областях могут даже быть легкие заморозки. А вот на юге и востоке обещают чуть ли не +40.

Среднемесячное количество осадков составит 39 – 93 миллиметров, в Карпатах 101 – 184 миллиметров. Кроме того, в июне прогнозируют грозы, чаще будут наблюдаться град и шквалы.