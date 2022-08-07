Без жары, но с дождями: какой будет погода на День Независимости

Средняя температура воздуха в августе составит 20 – 25 градусов тепла. Однако на День Независимости, 24 августа, в некоторых областях может быть холоднее.

Согласно прогнозу Gismeteo, возможны даже осадки. В частности, в столице.

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Что прогнозируют синоптики

В Киеве 24 августа ожидают +18 градусов. Солнце будет выглядывать из-за облаков, однако в этот день возможны небольшие дожди.

Во Львове тоже обещают +18 градусов. Прогнозируется, что будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Более теплая погода порадует жителей Юга. В частности, в Одессе – +23 градуса, без осадков. Такой же прогноз и для Запорожья.

Обильные дожди накроют восточные и центральные области. К примеру, Харьков и Днепр. Столбики термометров будут колебаться на уровне 18 – 20 градусов.

В Кропивницком тоже будет падать дождь. Прогнозируют +21.

В Укргидрометцентре отмечали, что в последний месяц лета средняя месячная температура воздуха будет достигать 20 – 25 градусов тепла, в Карпатах 17 – 19 градусов. Это на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.

В конце месяца возможны заморозки на поверхности почвы. Это может быть везде, кроме южной части и большинства центральных областей.

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