Тепло не отступит: какой будет первая неделя ноября в Украине

Несмотря на позднюю осень, украинцы до сих пор могут наслаждаться ласковым теплом. Эта тенденция сохранится как минимум еще на неделю.

Стремительных перепадов погоды ждать пока не стоит. В пятницу, 3 ноября, средняя дневная температура составит +12...+14 градусов. Ночью опустится до +6...+4.

Обратите внимание Первое дыхание зимы: синоптикиня назвала дату, когда начнется ощутимое похолодание

Как будет меняться погода в первые дни ноября

В субботу, 4 ноября, будет еще теплее. Средняя дневная температура – +13…+15. Ночная – +8…+6. Уже в воскресенье, 5 ноября, украинцев ожидает почти летняя погода. Столбики термометра поднимутся до +18 градусов днем и +10 – ночью. С понедельника, 6 ноября, стартует незначительное похолодание. Температура воздуха опустится до +14...+16 днем и +13...+10 градусов ночью.

В целом каких-либо существенных изменений в погодных условиях ждать не стоит. Похолодание будет постепенным, без снега и мороза. Метеорологи прогнозируют, что относительное тепло еще долго задержится с нами. Более того, ноябрь может установить температурные рекорды благодаря аномальному теплу.

В то же время первые дни ноября будут отличаться обильными осадками. Они будут проходить почти по всей территории Украины. Поэтому, когда выходите из дома, обязательно берите с собой зонт.