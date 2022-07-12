Какой зимы ждать украинцам: прогноз синоптиков
Источник:"КП в Украине"
Погода в Украине становится все теплее. Это касается не только лета, но и зимы. По словам синоптиков, слишком холодной зимы в 2023 году не будет.
Вероятность очень низкой температуры воздуха зимой для Украины мизерна. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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Морозные периоды могут быть, но не долго
Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся,
– рассказал Кульбида.
Он отметил, что за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Это означает, что:
- уменьшилось количество дней с минусовой среднесуточной температурой,
- продолжительность зимнего периода сократилась.
"В отдельные годы мы даже не можем оценить, была зима или нет", – признался Кульбида.
Украинцев ждет самая сложная зима в истории
Из-за полномасштабной войны в некоторых регионах Украины зимой могут возникнуть проблемы с отоплением и электроснабжением. Правительство делает все для того, чтобы обеспечить население светом и теплом, однако война продолжается и разрушения могут быть более серьезными. Именно поэтому людей призывают готовиться к холодам уже сейчас.
- запаситесь дровами и приобретите топор;
- утеплите свой частный дом, а если вы живете в квартире, то скооперируйтесь с соседями. Эксперты не рекомендуют экономить на материале для утопления фасада;
- закупите флисовые пижамы, теплые носки, термобелье, дополнительные одеяла, спальные мешки, парафиновые или газовые нагреватели;
- установите буржуйки.
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