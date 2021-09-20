Какой будет украинская перепись населения в 2023 году: Федоров раскрыл детали

В Украине в 2023 году пройдет перепись населения. Она должна происходить максимально технологично. До конца года подготовят проект, где отметят все аспекты.

Активную подготовку к переписи начнут уже с 2022 года. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кстати Шмыгаль пообещал, что перепись населения в 2023 году будет "необычной"

Использовать цифровые инструменты

Служба статистики направила каждому министерству запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. Федоров обещает, что в конце года расскажут, как будет проходить перепись, какими будут сроки и финансирование.

Министр подчеркнул, что максимально использовать цифровые инструменты. Сейчас изучают опыт других стран. Например, аспект аренды цифровой техники.

Это может сэкономить государственные деньги

Чиновник отметил, что Apple во время переписи населения в США давала большую часть техники в аренду на несколько недель.

Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране,

– сказал Федоров.

Что известно о переписи населения