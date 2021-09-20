Какой будет украинская перепись населения в 2023 году: Федоров раскрыл детали
Источник:Минцифры
В Украине в 2023 году пройдет перепись населения. Она должна происходить максимально технологично. До конца года подготовят проект, где отметят все аспекты.
Активную подготовку к переписи начнут уже с 2022 года. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кстати Шмыгаль пообещал, что перепись населения в 2023 году будет "необычной"
Использовать цифровые инструменты
Служба статистики направила каждому министерству запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. Федоров обещает, что в конце года расскажут, как будет проходить перепись, какими будут сроки и финансирование.
Министр подчеркнул, что максимально использовать цифровые инструменты. Сейчас изучают опыт других стран. Например, аспект аренды цифровой техники.
Это может сэкономить государственные деньги
Чиновник отметил, что Apple во время переписи населения в США давала большую часть техники в аренду на несколько недель.
Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране,
– сказал Федоров.
Что известно о переписи населения
- Последний раз Всеукраинскую перепись населения проводили еще в 2001 году. В 2019 году в части Киева и области провели пробную перепись.
- В феврале 2021 года правительство поддержало важный законопроект о переписи. Там определили, что его будут проводить не реже, чем раз в 10 лет.
- К слову, в правительстве уже отмечали, что во время переписи населения в 2023 году респондентов, вероятно, будут идентифицировать с помощью номера мобильного.