Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, для кого зима будет более выигрышной.

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В чем-то зима даже лучше, чем лето

Свитан рассказал, что мы воюем 9 год, это 9 зима в боевом состоянии. Армия готова воевать зимой на некоторых позициях даже успешнее, чем летом, чем на фоне зеленых листьев.

Есть свои преимущества, когда есть зелень, когда прикрывают листья. Однако есть преимущества и холодной погоды, особенно при проведении наступательных действий. Достаточно неплохо видны в инфракрасные приборы тепловые цели на поверхности, где отсутствует зелень,

– отметил военный эксперт.

Свитан назвал преимущества холодной погоды для ВСУ: смотрите видео

ВСУ могут ускориться на некоторых позициях

Летчик-инструктор продолжил, что ВСУ знают, как это делать. Поэтому ВСУ наоборот ускорятся на определенных позициях. В холодную погоду обороняться трудно, особенно методами обороны, которые будет применять российская армия.

"Это закапывание, проведение стационарных мероприятий. Их очень легко вычислять и ликвидировать дальними системами обнаружения и поражения. Поэтому, я думаю, не правы аналитики и уважаемые издания, украинская армия ускорит продвижение и деоккупацию украинской территории", – заметил полковник запаса ВСУ.

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