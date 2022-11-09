Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что поэтому нельзя исключать, что у нас будет какое-то преимущество в зоне боевых действий.
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Следует отметить, что ВСУ постоянно используют тактику огневого давления, это нужно для того, чтобы россияне не могли восстанавливать свой ресурс – ни человеческий, ни технический.
С человеческим ресурсом – вроде бы все понятно, но относительно технической составляющей – постоянное огневое давление крайне важно. Ибо каждая пауза – это накопление ресурса врагом. Нам это не нужно, поэтому крайне важно постоянно их истощать,
– убежден Коваленко.
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По его словам, темп продвижения может снизиться, но боевые действия зимой не прекращаются.
Украина получает техническую поддержку от стран Запада
- 9 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что страна предоставит Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.
- 7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября с визитом посетил Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.