Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що тому не можна виключати, що ми матимемо якусь перевагу в зоні бойових дій.

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Слід зазначити, що ЗСУ постійно використовують тактику вогневого тиску, це потрібно для того, аби росіяни не могли відновлювати свій ресурс – ані людський, ані технічний.

З людським ресурсом – наче все зрозуміло, але щодо технічної складової – постійний вогневий тиск вкрай важливий. Бо кожна пауза – це накопичення ресурсу ворогом. Нам це не потрібно, тому вкрай важливо постійно їх виснажувати,

– переконаний Коваленко.

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За його словами, темп просування може зменшитися, але бойові дії взимку не припиняються.

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